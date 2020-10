Der Amazon Prime Day hat eine ganze Menge günstiger TV-Deals zu bieten. Mit dem LG OLED B9 und dem LG NANO86 haben wir euch bereits zwei Highlights vorgestellt, die aus dem High-End-Bereich und der Mittelklasse stammen. In diesem Artikel stellen wir euch nun die besten TV-Angebote aus dem unteren Preisbereich vor.

Hisense AE7000F ab 249,99 Euro

Eines der günstigsten Modelle ist der Hisense AE700F. Trotz seines niedrigen Preises bietet das TV aus 2020 solide Qualität, wenngleich es mit 4K-Fernsehern höherer Preisklassen selbstverständlich nicht mithalten kann. Wie alle aktuellen Hisense-TVs hat es übrigens einen Input Lag von weniger als 20 ms und ist damit gut als Gaming-Fernseher geeignet.

Den Hisense AE7000F gibt es zum Prime Day in den Größen 43, 50 und 75 Zoll im Angebot. Die Preise liegen bei 249,99 Euro, 299,99 Euro und 777,99 Euro. In allen drei Fällen ist Amazon laut Vergleichsplattformen gerade der günstigste Anbieter.

LG UN7100 ab 309 Euro

Den ebenfalls aus 2020 stammenden LG UN7100 gibt es in fünf verschiedenen Größen (43, 50, 55, 65 und 75 Zoll) günstiger. Auch hier ist Amazon laut Vergleichsplattformen in allen Fällen der momentan günstigste Händler. Die kleinste Version ist von 413,61 Euro auf 309 Euro reduziert, die größte Variante kostet noch 839 Euro statt 944,58 Euro.

Der LG UN7100 zeichnet sich unter anderem durch einen niedrigen Input Lag von circa 10 bis 11 ms aus. Auch das Betriebssystem bietet sowohl hinsichtlich Komfort und Optionen als auch beim App-Support mehr als viele andere TVs der Preisklasse. Zudem ist die Spitzenhelligkeit mit circa 430 cd/m2 höher, als man im Low-Budget-Bereich erwarten kann. Der Kontrast ist aufgrund des IPS-Panels hingegen eher niedrig, dafür ist das Bild weniger blickwinkelabhängig.

Samsung TU7079 ab 289 Euro

Den Samsung TU7079 gibt es in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll im Angebot. Die kleinste Variante ist von 355,89 Euro auf 289 Euro reduziert, die 65-Zoll-Version kostet noch 549 Euro statt 699,90 Euro.

Der Samsung TU7079 bietet wie der LG UN7100 einen niedrigen Input Lag von circa 10 bis 11 ms und ein komfortables Betriebssystem mit sehr gutem App-Support. Da ein VA-Panel verwendet wird, ist der Kontrast aber ungefähr vier- bis fünfmal so hoch wie beim Modell von LG. Dafür ist die Spitzenhelligkeit deutlich geringer (circa 270 cd/m2) und die Blickwinkelabhängigkeit höher. Solange ihr im richtigen Winkel zum Bildschirm sitzt und es im Raum nicht allzu hell ist, bietet der Samsung TU7079 dennoch die höhere Bildqualität.

Übrigens gibt es zum Amazon Prime Day auch noch eine ganze Menge höherwertiger Samsung-TVs mit QLED-Technik, HDMI 2.1 und Größen bis zu 82 Zoll im Angebot.

Was bietet der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day läuft am 13. und 14. Oktober und bietet jede Menge Deals aus verschiedenen Bereichen, die aber nur für Amazon-Prime-Mitglieder verfügbar sind.

