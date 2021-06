Zum Amazon Prime Day, der heute und morgen läuft, gibt es für Prime-Abonnenten jede Menge 4K-Fernseher im Sonderangebot. Ein paar der Modelle könnt ihr zumindest in der kleinsten Größe von 43 Zoll schon für weniger als 300 Euro bekommen. Drei davon stellen wir euch hier vor. Falls ihr euch selbst auf die Suche nach noch mehr günstigen 4K-TVs begeben wollt, könnt ihr dies hier tun:

Amazon Prime Day: Zu den TV-Angeboten

Die Angebote gelten nur für Prime-Mitglieder. Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen.

LG UP75009 zum Bestpreis

Der LG UP75009 ist erst vor wenigen Monaten erschienen, aber trotzdem schon zu sehr günstigen Preisen zu bekommen. Die 43-Zoll-Version kostet nur 284,05 Euro. Auch größere Varianten in 50, 55, 65 und 75 Zoll gibt es im Angebot. Laut Vergleichsplattformen gab es keines der Modelle je günstiger als aktuell bei Amazon.

LG UP75009 4K-Fernseher ab 284,05€ bei Amazon

Der LG UP75009 bietet für seinen Preis solide Qualität, allzu viel dürft ihr aber natürlich nicht erwarten. Das IPS-Panel sorgt für geringe Blickwinkelabhängigkeit, dafür ist der Kontrast aber vergleichsweise niedrig. Das Betriebssystem WebOS 6.0 bietet sehr guten App-Support, was man in dieser Preisklasse nicht immer erwarten kann. Der Input lag ist mit circa 10 ms sehr niedriger, weshalb sich der LG UP75009 gut als Gaming-Fernseher eignet.

Hisense AE7000F mit hohem Kontrast

Den Hisense AE7000F in 43 Zoll bekommt ihr zum Prime Day für 289 Euro. Auch hier ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Anbieter. Alternativ bekommt ihr das Modell auch in 50, 55, 65 und 75 Zoll im Angebot.

Hisense AE7000F 4K-Fernseher ab 289€ bei Amazon

Der Hisense AE7000F verfügt über ein VA-Display und schneidet deshalb beim Kontrast sehr viel besser ab als der LG UP75009. Dafür ist der App-Support des Betriebssystems VIDAA etwas eingeschränkt. Die großen Streaming-Dienste sind aber dabei. Zum Input Lag liegen uns zwar keine exakten Daten vor, er liegt aber auf jeden Fall unter 20 ms, wie bei allen 4K-Fernsehern von Hisense, die aus dem Jahr 2020 stammen.

Grundig Vision 7 Fire-TV mit Sprachsteuerung

Den Grundig Vision 7, der auch unter dem Namen Grundig VAE 70 bekannt ist, gibt es in 43 Zoll ebenfalls für 289 Euro. Das aus 2020 stammende Modell ist auch noch in 50, 55 und 65 Zoll im Angebot, und zwar für 349, 389 und 569 Euro. Amazon ist laut Vergleichsplattformen in all diesen Fällen der aktuell günstigste Händler.

Grundig Vision 7 (VAE 70) ab 289€ bei Amazon

Die Bildqualität des Grundig Vision 7 ist für den Preis zufriedenstellend, aber nicht beeindruckend. Der 4K-Fernseher zeichnet sich eher dadurch aus, dass es sich um ein Fire TV mit sehr gutem App-Support und einigen zusätzlichen Features wie zum Beispiel Alexa-Sprachsteuerung handelt. Der Input Lag soll zwischen 30 und 40 ms liegen, was fürs Gaming noch akzeptabel, aber nicht optimal ist.