Amazon Prime Gaming schenkt euch Mass Effect und mehr Knaller: Alle Gratis-Spiele im Juli 2022

Mit einem Abo bei Amazon Prime erhaltet ihr jeden Monat Zugriff auf eine Hand voll Gratis-Spiele für den PC. Die kostenpflichtige Mitgliedschaft bringt automatisch einen Zugang für Prime Gaming mit sich – und über diesen Service könnt ihr euch die kostenlosen Titel sichern.

Das ist aktuell geboten: In der Regel bekommt ihr monatlich vier oder fünf neue Spiele kredenzt, doch der Juli hat es in sich. Am 12. und 13. des kommenden Monats findet der Prime Day statt, der auch positive Auswirkungen auf das Gaming-Angebot hat. Neben dem normalen Lineup gibt es noch über zwei dutzend Indie-Titel und einige echte Klassiker oben drauf (via Prime).

Das sind alle Gratis-Spiele bei Amazon Prime Gaming im Juli 2022

Das monatliche Lineup: Die Prime Gaming-Spiele für Juli beinhalten diesmal keinen Blockbuster, bieten dafür aber abwechslungsreiche Erlebnisse. Mit an Bord sind ein Point&Click-Evergreen, ein Strategiespiel mit handgezeichneten Leveln, eine Politik-Simulation und ein Angel-Spiel. Die Titel sind ab heute verfügbar und können bis zum 1. August heruntergeladen werden. Hier das komplette Lineup:

Maniac Mansion

Suzerain

Fishing: North Atlantic

Fell Seal: Arbiter’s Mark

Einen Trailer gibt es zu den neuen Gratis-Spielen natürlich auch:

Fette Boni zum Prime Day: Direkt am jährlich von Amazon abgehaltenen Prime Day (12. - 13. Juli), dürft ihr euch zusätzlich noch einige echte Größen der Industrie sichern. Das Highlight ist die Mass Effect Legendary Edition, die Remaster aller drei Teile der originalen Trilogie beinhaltet. Das ist sonst noch geboten:

Im Video seht ihr einen Vergleich zwischen den verschiedenen Versionen von Mass Effect:

25 Indies: Wenn das noch immer nicht genug Gaming-Futter ist, könnt ihr euch schon seit einigen Tagen über zwei Dutzend spannende Indie-Projekte herunterladen. Die Titel sind noch bis zum 13. Juli verfügbar. Bei dem Angebot dürfte für alle etwas dabei sein:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum's Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow's Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

In unserem Übersichtartikel erhaltet ihr alle wichtigen Infos zu Prime Gaming:

7 1 Amazon Prime Gaming Spiele, Preise & mehr

In-Game-Vorteile: Zu guter Letzt gibt es im Juli natürlich auch wieder etliche In-Game-Inhalte, wie Items, Währungen oder XP-Boosts, die ihr euch abholen könnte. Diesen Monat sind Vorteile für folgende Titel mit dabei: NBA 2K, World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Call of Duty: Vanguard, CoD Warzone, Red Dead Online, Grand Theft Auto Online, Apex Legends, League of Legends, Fall Guys, Lost Ark und New World.