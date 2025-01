88% auf Metacritic und Steam: Diese Action-Perle mit starker Story könnt ihr gerade gratis abstauben

Bioshock 2 könnt ihr euch gerade gratis über Amazon Prime sichern.

Aktuell spendiert euch Amazon Prime mal wieder einen richtigen Spiele-Hit, den ihr euch ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Der Shooter kommt dabei nicht nur mit fantastischem Gameplay, sondern auch einer richtig fesselnden Story.

Spiel: Bioshock 2

Genre: Action, Shooter

Action, Shooter Einlösbar über: GOG (via Amazon Prime Gaming)

Das erwartet euch in Bioshock 2

In Bioshock 2 tauchen wir erneut in die faszinierende und düstere Unterwasserwelt von Rapture ein, etwa zehn Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Diesmal tauschen wir allerdings die Seiten und erleben die Geschichte aus der Sicht von Alpha, einem Big Daddy. Die Ungetüme, die vorrangig dafür zuständig sind die Little Sisters zu beschützen, kennen wir bereits aus dem Vorgänger.

Das Spiel stellt das Prinzip des Vorgängers zwar nicht auf den Kopf, erweitert und verbessert es aber sinnvoll. So können wir Waffen und Plasmide diesmal auch zeitgleich nutzen, was neue Möglichkeiten eröffnet. Die sind auch nötig, insbesondere wenn wir auf die neuen Gegnertypen wie die Big Sisters treffen.

Im Video könnt ihr euch sieben Minuten Gameplay aus Bioshock 2 anschauen:

7:45 BioShock: The Collection - 7 Minuten Gameplay aus Bioshock 2 HD - 7 Minuten Gameplay aus Bioshock 2 HD

Auf Metacritic kommt das Spiel auf allen drei Plattformen auf eine sehr gute 88 und auch auf Steam haben sich die Langzeitbewertungen auf diesem Wert eingependelt. Bei den kurzfristigen Wertungen kommt es dank der Remaster-Version sogar auf 94%. Im GamePro-Test schaffte es Bioshock 2 seinerzeit auf 86 Punkte.

Auf Steam schreibt PatmanXtreme sogar: "Eines der besten Spiele die je entwickelt wurden." und lobt er oder sie die liebevoll detaillierte und glaubhafte Spielwelt, die fesselnde Story und die stimmungsvolle und düstere Atmosphäre.

Was sagt ihr zu Bioshock 2? Habt ihr das Spiel schon gespielt und wenn ja, wie fandet ihr den mittleren Titel der Bioshock Trilogie? Verratet es uns in den Kommentaren!