Bei Amazon laufen ab heute die September-Angebote. Bis zum 14. September wird es jeden Tag viele neue Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen geben, darunter natürlich auch Gaming-Artikel und andere Technikprodukte wie Fernseher. Hier geht's zur Aktion:

Amazon: Zu den September-Angeboten

Heute sind beispielsweise 4K-Fernseher aus dem Hause Samsung mit dabei. Diese Angebote gelten theoretisch bis zum Ende der Aktion am 14. September, in der Praxis dürften die besten Deals aber deutlich früher ausverkauft sein. Unten stellen wir euch zwei der Highlights vor. Die Übersicht über alle Samsung-TV-Deals findet ihr hier:

Amazon September-Angebote: 4K-Fernseher von Samsung reduziert

Samsung AU8079 mit 75 Zoll

Den neuen Samsung AU8079 aus 2021 gibt es in der Größe 75 Zoll günstiger. Mit einem Preis von 999 Euro ist Amazon laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter.

Samsung 75AU8079 (4K, 75 Zoll) für 999€ (UVP: 1.599€) bei Amazon

Der Samsung AU8079 ist ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse, der aber trotzdem eine gute Bildqualität bietet. Das liegt unter anderem am kontrastreichen VA-Display. Im Vergleich zum Vorgänger TU8079 ist das neue Modell etwas weniger blickwinkelabhängig und das Display reflektiert weniger. Zudem wurde die Farbdarstellung deutlich verbessert. Mit einem Input Lag von circa 11 ms ist der Samsung AU8079 zudem gut fürs Gaming geeignet. Wenn ihr 120 Hz und HDMI 2.1 wollt, müsst ihr aber zu einem teureren Modell wie dem Samsung Q80T greifen.

Samsung QLED Q80T mit HDMI 2.1 zum Bestpreis

Den Samsung QLED Q80T bekommt ihr in der Größe 55 Zoll schon für 919 Euro. Laut Angaben von Idealo war das Modell überhaupt noch nie so günstig zu bekommen. Der Samsung Q80T stammt zwar aus dem letzten Jahr, das ist in diesem Fall jedoch ein Vorteil: Dem Samsung Q80A aus 2021 ist der Q80T nämlich bei der Bildqualität deutlich überlegen, da er ein VA-Panel mit sehr hohem Kontrast besitzt. Der Q80A kann da mit seinem IPS-Panel nicht mithalten, auch wenn er dafür weniger blickwinkelabhängig ist.

Samsung QLED Q80T (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 919€ (UVP: 1.499€)

Im Vergleich zum Q70T oder dem Q70A aus 2021 kann der Q80T zudem durch eine deutlich höhere Spitzenhelligkeit sowie Full Array Local Dimming punkten. Das Display ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Fürs Gaming ist er dank einem Input Lag von 5 bis 6 ms bei 120 Hz und HDMI 2.1 sehr gut geeignet. Obwohl bei Amazon von 60 Hz die Rede ist, bietet die 55-Zoll-Version übrigens 120 Hz. Der Händler hat offenbar die Angaben mit denen der 49-Zoll-Variante vertauscht, die tatsächlich nur 60 Hz bietet.

Weitere Samsung-Angebote (Auswahl):

Amazon September-Angebote: 4K-Fernseher von Samsung reduziert