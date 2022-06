Amazon: Sony Pulse 3D PS5-Headset jetzt zum Toppreis im Angebot

Bei Amazon gibt es jetzt das PS5-Headset Sony Pulse 3D Wireless günstig im Sonderangebot, und zwar für 69,99€ (UVP: 99,99€). Damit ist es sogar nochmal 10€ günstiger als in den großen Days of Play Sales, die erst am Mittwoch beendet wurden. Noch ein oder zwei Euro günstiger könnt ihr das Headset laut Vergleichsplattformen gerade höchstens bei kleinen Ebay-Händlern finden. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Hier findet ihr es:

Wie gut ist das Sony Pulse 3D Wireless PS5-Headset?

Das Sony Pulse 3D PS5-Headset zeichnet sich schon zum normalen Preis durch ein recht gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Obwohl es für ein kabelloses Gaming-Headset recht günstig ist, liefert es einen guten Sound. Vor allem die Mitten können überzeugen, aber auch Bässe kommen gut rüber. Bei den Höhen schneidet es wie viele Gaming-Headsets hingegen etwas schwächer ab. Das dürfte euch beim Spielen aber weniger auffallen, sondern macht sich eher beim Musikhören bemerkbar, sofern ihr hohe Ansprüche habt.

Einer der Vorteile des Sony Pulse 3D ist, dass es im Gegensatz zu den meisten PS5-Headsets von Drittherstellern die Einstellung der Game-Chat-Balance direkt am Hörer erlaubt. Bei der Akkulaufzeit kann es mit rund 12 Stunden hingegen nicht beeindrucken und die in die Hörer integrierten Mikrofone geben Sprache zwar klar und deutlich wieder, sind aber trotzdem nur Mittelmaß. Für die PS5 gibt es daher durchaus bessere kabellose Headsets, für diese zahlt ihr aber auch sehr viel mehr, zum Beispiel gut 150€ für das Steelseries Arctis 7P+.

Mehr über das Sony Pulse 3D und wie es sich im Vergleich zu anderen Wireless Headsets für PlayStation 5 schlägt, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

84 3 Mehr zum Thema Kaufberatung – Die besten Wireless Headsets für PS5 im Vergleich