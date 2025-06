3 Action-Meilensteine jetzt für PS5 zum Top-Preis sichern: Diese Spiele haben Geschichte geschrieben!

Jetzt könnt ihr euch drei Action-Klassiker im Bundle günstig für die PS5 schnappen.

Erst im letzten Jahr sind die PS5-Neuauflagen dreier großer Action-Klassiker erschienen, welche die Meilensteine ihres Genres auf ein neues technisches Niveau heben und all jenen, die sie verpasst haben, die ideale Gelegenheit bieten, diese Lücke in ihrer Spielebiografie zu schließen. Bei Amazon bekommt ihr das Bundle mit den drei Spielen aktuell stark reduziert im Sonderangebot:

Zwar macht Amazon keine konkreten Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft, laut Shopseite handelt es sich aber um ein „befristetes Angebot“. In der Regel bedeutet das, dass es nach einigen Tagen wieder verschwindet.

Drei Action-Klassiker in moderner Form erleben!

Neben den Umgebungen sieht auch Lara Croft selbst in der Remastered-Version von Tomb Raider deutlich hübscher aus.

Es geht hier um Tomb Raider 1-3 Remastered, das euch die drei Action-Adventure-Klassiker in einer stark verbesserten Form liefert. Ihr bekommt unter anderem höhere Auflösung, schärfere Texturen und neue Lichteffekte. Außerdem wurde die Steuerung überarbeitet und an moderne Gewohnheiten angepasst. Auf Wunsch könnt ihr aber auch zum Original-Look und zur traditionellen Panzersteuerung zurückkehren.

Ansonsten gibt es hier und da noch ein paar kleine Änderungen im Leveldesign, um den Umgebungen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Davon abgesehen sind die Neuauflagen aller drei Spiele aber weitgehend originalgetreu. Ihr bekommt also die altbekannte Mischung aus Third-Person-Shooter, Klettern und kleinen Rätseln, die damals wegweisend war und die bis heute, etwa in der Uncharted-Reihe, überlebt hat.

10:16 Tomb Raider 1-3 Remastered ist ein Fest für alte Hasen

Autoplay

Außerdem wird euch mit der Trilogie eine erstaunliche Vielfalt an Schauplätzen geboten: Von der Bootsfahrt in Venedig über Schneelandschaften, die ihr mit dem Jetski erkundet, bis hin zu alten Ruinen im Dschungel und zum Kampf gegen einen prähistorischen T-Rex ist so ziemlich alles dabei, was das Abenteurerherz begehrt. Da auch noch sämtliche Erweiterungen enthalten sind, wird euch mit circa 50 bis 60 Stunden auch noch richtig viel Spielzeit geboten.

Den aktuellen Angebotspreis bei Amazon ist die Sammlung dadurch zweifellos wert, vor allem dann, wenn ihr nostalgische Gefühle für die 90er wiederaufleben lassen wollt oder endlich ein Stück Videospielgeschichte und eine der erfolgreichsten und berühmtesten Spiele-Franchises ihrer Zeit nachholen möchtet.