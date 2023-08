Amazon kündigt zweiten Prime Day an: Das könnten die Top-Angebote im Oktober werden

Unter dem Titel "Prime Big Deal Days" erwartet uns im Oktober ein zweiter Amazon Prime Day.

Der Amazon Prime Day 2023 lief zwar schon im Juli, aber Amazon hat dieses Jahr noch eine Art zweiten Prime Day im Oktober geplant: Der Händler hat angekündigt, dass dann ein großes Event namens „Prime Big Deal Days“ starten soll, in dem es wieder zahlreiche exklusive Sonderangebote für Prime-Mitglieder gibt. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, bekommt ihr auf Amazons Prime-Seite alle Infos, die ihr braucht, um das zu ändern. Dort könnt ihr auch eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen, die euch zahlreiche weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serien auf Prime Video, Gratis-Spiele über Prime Gaming oder kostenlosen Premium-Versand bietet.

Was werden die Highlights des zweiten Amazon Prime Days?

Viel hat Amazon noch nicht über die Prime Big Deal Days bekannt gegeben. Trotzdem trauen wir uns ein paar Vermutungen zu.

Genauere Infos hat Amazon zwar noch nicht herausgegeben, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es auch beim zweiten Prime Day wieder viele Amazon-Eigenmarken im Angebot geben wird. Vor allem mit dem Fire TV Stick sowie mit dem Smart-Lautsprecher Echo Dot 5, die schon zu den Bestsellern des Prime Days im Juli zählten, könnt ihr abermals rechnen.

Das PlayStation VR2 Headset gab es schon einmal kurzzeitig günstig bei Amazon. Vielleicht bekommen wir zum zweiten Prime Day erneut einen guten Deal.

Was Gaming-Hardware angeht, besteht zumindest eine gute Chance, dass diesmal neben der PlayStation 5 auch das PSVR2-Headset mit dabei ist. Immerhin gab es die VR-Brille vor einigen Tagen schon einmal bei Amazon im Angebot, nur war sie damals leider sehr schnell ausverkauft. Natürlich könnten auch die Xbox Series X und Series S oder die Nintendo Switch unter den Deals sein. Daneben dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einige Gaming-Headsets und Controller günstiger geben.

Unter den Spielen war im ersten Prime Day The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das große Highlight. Gut möglich, dass Amazon erneut einen großen Titel, der erst ein bis zwei Monate auf dem Markt ist, günstiger anbieten wird. Kandidaten dafür wären beispielsweise Starfield oder Armored Core 6. Auch Diablo 6 oder Final Fantasy 16, die beim letzten Prime Day zwar schon erschienen, aber noch nicht unter den Angeboten waren, wären möglich.

Neue OLED-TVs aus 2023 wie der LG OLED B39 könnten am zweiten Prime Day deutlich günstiger sein als am ersten.

Bei den 4K-Fernsehern könnten die neuen LG OLED-TVs 2023 im Oktober sehr viel günstiger zu bekommen sein als beim Prime Day im Juli, weil sie bis dahin schon einige Monate auf dem Markt sein werden. Insbesondere den LG OLED B39, der ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis fürs Gaming bietet, solltet ihr im Auge behalten. Natürlich dürften auch Amazons hauseigene 4K-TVs wieder dabei sein.

