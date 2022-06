American Arcadia war das Summer Game Fest-Highlight, das ich nicht erwartet habe

Beim Summer Game Fest waren schon einige interessante Titel dabei, aber manche Trailer waren mir noch nicht aussagekräftig genug, andere Spiele wie The Callisto Protocol habe ich sowieso schon auf dem Schirm. Völlig überrascht hat mich dagegen American Arcadia. Zwar handelte es sich nicht um eine Neuankündigung, aber mir war das Spiel bisher entgangen und was ich erfahren habe, klingt für mich äußerst verlockend.



Das Konzept der Reality-Show lässt natürlich sofort an die Truman Show denken, einen Film, an den ich schon lange nicht mehr gedacht habe, der mich aber damals völlig begeistert hat. Das Thema auf ein Spiel zu übertragen, finde ich reizvoll, gerade da der Trailer mit dem klassischen Horrorfilm-Streicher-Staccato, den rasanten Verfolgungsjagden und den flimmernden Bildschirmen Spannung aufbauen konnte - und sogar ein klein wenig unheimlich wirkte.



Geschichten über perfide kontrollierte Schein-Utopien, gerade in Kombination mit retro-futuristischem Design, sprechen mich generell an. Ich sage nur: Bioshock. Natürlich handelt es sich hierbei um eine ganz andere Art von Spiel, aber das Konzept mit den zwei Spielweisen klingt für mich richtig gut. Vermutlich können wir neben Trevor die Person kontrollieren, die vor den Monitoren sitzt und ihm bei seiner Flucht hilft. Ich werde den Titel auf jeden Fall im Auge behalten.