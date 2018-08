Amoklauf bei Madden-Turnier in Jacksonville - Spieler schießt um sich: 3 Tote, 11 Verletzte

Am Sonntagabend ist es in Jacksonville, Florida zu einem Amoklauf bei einem Madden 19-Turnier gekommen. Während der laufenden E-Sports-Veranstaltung hat ein Turnierteilnehmer zur Waffe gegriffen und um sich geschossen.

In einer Pressekonferenz um 01:45 Uhr unserer Zeit hat der Sheriff von Jacksonville konkrete Operzahlen genannt. Demnach sind drei Menschen bei dem Amoklauf verstorben, einer davon ist der Täter selbst. Zuvor waren vier Tote von Medien berichtet worden.

Neben den Toten gibt es 9 Verletzte, die von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht wurden, sieben davon mit Schusswunden. Zwei weitere Verletzte haben sich selbst in ein Krankenhaus begeben. Die Zahlen können sich noch verändern (wenn sich weitere Opfer selbst in Krankenhäuser begeben).

Bei dem Täter handelt es sich um einen Madden-Spieler aus Baltimore. Er war zuvor als Turnierteilnehmer eingeschrieben und offenbar ausgeschieden. Das Motiv für die Tat ermitteln die Polizeieinheiten aber noch.

Das Turnier fand in der GLHF Game Bar im Einkaufszentrum The Jacksonville Landing statt. Teilnehmer des Turniers spielten um ein 5.000 Dollar Preisgeld und den Einzug in die Madden NFL Championship Series im Oktober 2018.

Nach den ersten Schüssen konnten viele Teilnehmer des Turniers entkommen oder sich in der Mall und umstehenden Geschäften verstecken. Die Polizei wies alle versteckten Opfer auf elektronischem Wege an, in ihren Verstecken zu bleiben und nicht zu rennen. SWAT-Teams haben die teils im Schock befindlichen Opfer gesichert.

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT