Piers Harding-Rolls, Analyst: PS6 kommt "fast komplett garantiert" nicht vor 2028 und ohne Disklaufwerk

Auf dem Bild seht ihr natürlich noch die PS5, eine PS6 wurde bisher noch nicht offiziell enthüllt.

Falls ihr schon sehnsüchtig auf die PS6 wartet, müssen wir euch enttäuschen: Sie wird wohl auch nicht nächstes Jahr erscheinen, sondern höchstwahrscheinlich eher erst irgendwann im Jahr 2028. Das glaubt zumindest der Analyst Piers Harding-Rolls, und zwar aufgrund der Sony-Ankündigung, ab Anfang 2028 keine Spiele-Disks mehr anzubieten.

Sonys PS6 kommt wohl frühestens 2028 und ohne Laufwerk

Sony killt die Spiele-Disks mehr oder weniger endgültig ab 2028. Ab diesem Zeitpunkt sollen zumindest keine Sony-Spiele mehr auf Disk produziert werden. Dann könnt ihr eure First Party-Games nur noch im PSN-Store digital und als Download kaufen. Womöglich werden aber auch noch Hüllen mit Download-Codes wie bei GTA 6 angeboten.

38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Autoplay

Diese Ankündigung ging wie ein Beben durch die Spiele-Landschaft. Klar, am PC ist das längst Standard, aber für Konsolen gab es bisher immer noch einen lebendigen Second Hand-Markt. Allerdings sollen laut Sony schon jetzt über 80 Prozent aller Spiele online gekauft und heruntergeladen werden. Außerdem können natürlich Kosten gespart werden.

Der Move lässt schon ziemlich tief blicken, wenn es nach Piers-Morgan von Ampere geht. Die PlayStation 6 wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, Sony hat aber bereits mehrfach von einer Next Gen-Konsole gesprochen. Die dürfte nach dieser Ankündigung laut dem Analysten jetzt mit größter Wahrscheinlichkeit erst irgendwann 2028 erscheinen.

"Erstens: Wir glauben, dass das so gut wie sicher garantiert, dass die PS6 nicht vor 2028 erscheint. Amperes aktuelle Erwartung ist, dass die Konsole Ende 2028 veröffentlicht wird. Zweitens wird mindestens die Standard-Version einer PS6 kein physisches Disklaufwerk mehr beinhalten."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das liege laut dem Analysten daran, dass Sony händeringend nach allen Möglichkeiten sucht, die Produktionskosten der nächsten Konsolengeneration zu senken. Wie wir alle wissen, sind die Hardware-Preise dank des KI-Booms in absurde Höhen geschossen. Aktuell soll die Produktion einer PS6 angeblich schon knapp 1.000 Dollar kosten.

Bekommt die PS6 ein optionales Laufwerk?

Womöglich bringt Sony ein abnehmbares, externes Laufwerk für die PS6 auf den Markt, wie es schon für die PS5 (Pro) veröffentlicht wurde. Dann könnten Spieler*innen immerhin ihre PS4- und PS5-Disks auf der PS6 nutzen – wenn sie abwärtskompatibel wird und so ein Laufwerk überhaupt auf den Markt kommt. Ob das passiert? Da ist sich auch der Ampere-Analyst noch nicht so richtig sicher.

Hattet ihr gehofft, dass die PS6 früher kommt? Holt ihr euch eine, auch wenn es gar kein Laufwerk dafür geben sollte?