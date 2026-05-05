PS6: Die wichtigsten Infos, Gerüchte und News zur Next-Gen-PlayStation

Die PS5 geht jetzt in ihr sechstes Jahr, Sony dürfte also schon mit Hochdruck an ihrem Nachfolger schrauben. Wir fassen alle Informationen zur PS6 zusammen.

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Chris Werian
05.05.2026 | 17:14 Uhr

Zwar ist sie noch nicht angekündigt, aber wir wissen schon viel über die PS6. Hier findet ihr alle Infos! Zwar ist sie noch nicht angekündigt, aber wir wissen schon viel über die PS6. Hier findet ihr alle Infos!

Inhaltsverzeichnis

Auch, wenn es sich für viele noch so anfühlt, als wäre die PS5 erst "gestern" erschienen – sie ist schon fast sechs Jahre am Markt. Zeit genug also, um am Nachfolger zu schrauben. Und das macht Sony wohl auch bereits laut zahlreicher, sich überschneidender Insider-Berichte. Diese befassen sich mit den technischen Komponenten der Next Gen-PlayStation und lassen Rückschlüsse auf wichtige Details zu, beispielsweise den Preis.

Was bisher alles an Informationen durchgesickert ist und was wir von der PS6 erwarten, das haben wir in den folgenden Punkten zusammengefasst:

Aktuelle Meldungen:
Next Gen-Konsolen: Insider verrät, dass wir nicht mehr lang auf PS6 und Project Helix warten müssen
von Chris Werian
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"Selbst ich sehe keinen Unterschied mehr": Laut Ex-PlayStation-Chef macht Sony einen großen Fehler, wenn die PS6 nur auf bessere Grafik setzt
von Jaroslav Sebov
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Beziehungsweise haben wir alle Leaks hier auch noch einmal grob zusammengefasst:

Die PS6...

  • ... dürfte frühestens 2027 veröffentlicht werden beziehungsweise spätestens 2029.
  • ... könnte die 700 Euro-Marke deutlich überschreiten und weitaus teurer als die PS5 werden.
  • ... wird offenbar 30 bis 40 TFLOPS Leistung liefern.
  • ... wird bei Ray-Tracing-Effekten weitaus mehr zulegen als bei klassichen Render-Techniken.
  • ... dürfte über große Mengen RAM verfügen, um komplexe KI-Modelle laden zu können.
  • ... wird spezielle KI-Hardware erhalten, die Ray-Tracing-Effekte, Skalierung und Texturen verbessern sollte.
  • ... dürfte mehr Spiele in 8K darstellen können, vor allem unter Zuhilfenahme von PSSR.
  • ... könnte HDMI 2.1 mit einer größeren Bandbreite oder HDMI 2.2 für höhere Auflösungen und Farbgenauigkeit bieten.
  • ... kommt wohl auch in Handheld-Form mit schwächerer Grafiktechnik.
  • ... dürfte bei einem Terabyte schnellem SSD-Speicher bleiben.

Letztes Update am 05. Mai 2026: Wir haben den gesamten Artikel grundlegend mit aktuellen Erkenntnissen überarbeitet und neu strukturiert, damit ihr schneller an alle Informationen kommt.

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