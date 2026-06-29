Die PS6 könnte sogar noch teurer als die Steam Machine werden - Produktionskosten laut Leak jetzt schon bei 960 US-Dollar

Sonys PS6 könnte ein extrem teures Stück Hardware werden und die Steam Machine locker toppen.

Die KI-Industrie frisst weiter Ressourcen und Hardware ohne Ende. Das macht sich unter anderem durch steigende Preise bemerkbar und wird sich allem Anschein nach wohl auch auf die nächste PlayStation auswirken. Laut einem verlässlichen Leaker kostet allein deren Produktion jetzt schon fast so viel wie die Steam Machine – Tendenz steigend.

Angeblich blecht Sony jetzt schon knapp 1.000 Dollar für jede PS6

Laut dem Leaker Kepler_K2 belaufen sich die aktuellen Produktionskosten einer PS6 auf stolze 960 US-Dollar. Umgerechnet sind das in etwa 842 Euro. Laut dem Leaker (der in der Vergangenheit mehrere korrekte Vorhersagen getroffen hat) lag dieser Preis im März 2026 noch 200 Dollar niedriger.

54:03 1.039 Euro für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler

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Wenn wir das weiterdenken, müssen wir leider davon ausgehen, dass sich die Lage noch mehr zuspitzt. Die Preise für Arbeitsspeicher (RAM) und Festplattenspeicher beziehungsweise SSDs dürften in absehbarer Zeit nicht wieder sinken, sondern vielmehr weiterhin erhöht werden. Das gilt auch für den Preis von Xbox, Steam Deck und Co..

Diverse Analysten gehen jedenfalls davon aus, dass wir das Ende der Fahnenstange in dieser Hinsicht immer noch nicht erreicht haben. Wenn die KI-Blase nicht bald endlich platzt, könnten die Produktionskosten der PlayStation 6 irgendwann nächstes Jahr schon bei 1.400 oder 1.500 US-Dollar liegen, wie Insider Gaming schreibt.

Oft werden neue Konsolen zu einem Preis angeboten, der unter den eigentlichen Produktionskosten liegt. In der Vergangenheit ging die Rechnung auf, diese Kosten über Software-Verkäufe wieder reinzuholen. Früher sind die Kosten aber auch stetig gesunken und die Konsolen nach Release immer günstiger geworden. Heute läuft das andersherum.

Es ist daher aktuell unmöglich, wirklich verlässliche Aussagen darüber zu treffen, was die PS6 letztlich kosten wird, wenn sie auf den Markt kommt (wir erinnern uns an das Rätselraten rund um den Preis der Steam Machine). Fest steht aber, dass sie höchstwahrscheinlich über 1.000 US-Dollar kostet, wenn die momentanen Entwicklungen so weiterlaufen. Bei Produktionskosten von 1.500 Dollar wirkt auch ein Preispunkt von über 1.200 Dollar nicht unrealistisch.

Wann kommt die PS6 überhaupt auf den Markt?

Auch das lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen. Aktuell gehen die meisten Gerüchte von einem Launch Ende 2027 oder 2028 aus. Angesichts der Hardware-Krise und der misslichen Lage rund um die Preise könnte es aber natürlich auch sehr gut sein, dass Sony noch ein bisschen länger abwartet und darauf setzt, dass die Preise irgendwann endlich wieder ein halbwegs normales Level erreichen.

Wie denkt ihr darüber? Was haltet ihr für einen realistischen PS6-Preis?