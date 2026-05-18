Neu enthülltes Wandgemälde mit Anime-Mädchen hat besondere Bedeutung - es ist ein Zeichen der Freundschaft zwischen Polen und Japan

Ein Anime-Mädchen wird zum Symbol der Freundschaft zweier Länder. (© kamu_4422 auf X / Poland Japan Foundation)

Seit 1919 haben Polen und Japan eine freundliche, diplomatische Beziehung, die in den letzten 107 Jahren immer wieder gestärkt wurde. Zur Feier dieser Freundschaft wurde im nicht nur ein neues Büro für die polnisch-japanische Stiftung in Tokio eröffnet, sondern auch das Maskottchen der Stiftung vorgestellt: das Anime-Mädchen Ania/Anya.

Ania/Anya, das Symbol der Freundschaft zwischen Polen und Japan

Bereits am 28. April 2026 stellte die Polen-Japan-Stiftung das neueste Symbol der engen freundschaftlichen Verbindung der beiden Länder in einem X-Beitrag mit einer Zeichnung vor: Ania/Anya.

Den offiziellen Post und die Zeichnung könnt ihr sehen:

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Auf dem Bild ist ein Mädchen mit weißem Haar und rot-weißer Kleidung im Anime-Stil zu sehen. Für das Design und die Zeichnung des Mädchens wurde der japanische Illustrator oder Illustratorin KAMU (via X kamu_4422) von der Stiftung offiziell beauftragt.

Ania/Anya dient sowohl als Maskottchen der Stiftung, als auch als Symbol der Freundschaft zwischen den beiden Ländern. In den Augen der Stiftung soll Ania/Anya für Energie, Freundschaft und eine positive Zukunft stehen.

Ania/Anya wird als Wandgemälde offiziell enthüllt und verewigt

Im Mai 2026 veröffentlichte der offizielle X-Account der Polen-Japan-Stiftung während den Feierlichkeiten des japanischen Kunstfestivals in Piotrków Trybunalski, Polen, ein großes Wandgemälde des Anime-Mädchens Ania/Anya.

Hier könnt ihr den dazugehörigen Beitrag auf X sehen:

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Die Enthüllung wurde vom Leiter und Präsident der Stiftung, Radosław Tyszkiewicz und mit der/die Leiter*in des privaten Kunst-Gymnasiums "Villa Arte" durchgeführt. Besucher*innen können das Wandgemälde an einem der Wände des privaten Kunst-Gymnasiums sehen.

Wie ist eure Meinung zu dem neuen Maskottchen der Polnisch-Japanischen Stiftung und würdet ihr euch ebenfalls sowas zwischen Deutschland und Japan wünschen?