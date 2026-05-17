Solo Leveling könnte 2027 mit dem Release dieser Anime-Serie einen großen Konkurrenten bekommen

Wann kommt der Anime von Omniscient Reader's Viewpoint? Ein Finanzbericht gibt einen Hinweis zum Debüt des großen Solo Leveling-Rivalen.

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Jusuf Hatic
17.05.2026 | 06:07 Uhr

Der Omniscient Readers Viewpoint-Anime soll laut einem Finanzbericht noch 2027 starten. (© SingNSong, Sleepy-C, ReDice Studio LINE) Der Omniscient Reader's Viewpoint-Anime soll laut einem Finanzbericht noch 2027 starten. (© SingNSong, Sleepy-C, ReDice Studio / LINE)

Seit fast zwei Jahren warten Fans auf neue Infos zum geplanten Anime von "Omniscient Reader's Viewpoint" – dem südkoreanischen Manhwa, den viele als den einzigen ernsthaften Konkurrenten von Solo Leveling betrachten.

Nun hat ein Finanzbericht die entscheidende Zahl geliefert: 2027 soll Omniscient Reader's Viewpoint debütieren.

Video starten 0:46 Omniscient Reader's Viewpoint - Erster Teaser zum Anime

Solo Leveling bekommt Gesellschaft – von Aniplex selbst

Die Information stammt aus dem Quartalsbericht des koreanischen Spieleentwicklers Com2uS, den das koreanische Gaming-Portal GameY veröffentlichte.

Darin heißt es, dass eine TV-Anime-Adaption von Omniscient Reader's Viewpoint für 2027 geplant sei, die von Aniplex produziert wird. Eine Bestätigung von offizieller Seite steht allerdings noch aus.

Apropos Aniplex: Derselbe Produzent, der Solo Leveling gemeinsam mit dem Studio A-1 Pictures zum Hit-Anime erhoben hat, steht kurioserweise auch hinter Omniscient Reader's Viewpoint. Das schürt Erwartungen – auch bei uns:

Meinung zu Omniscient Reader
Solo Leveling lässt mich komplett kalt, aber von diesem "Klon" kann ich kaum genug bekommen
von Myki Trieu
Solo Leveling lässt mich komplett kalt, aber von diesem Klon kann ich kaum genug bekommen

Seit der Anime Expo 2024 herrscht Funkstille

Für die Frage, ob Sung Jin-Woos Thron 2027 tatsächlich in Gefahr gerät, liefert das Timing eine interessante Variable. Season 3 von Solo Leveling hat zwar noch keinen Termin vom Produktionsteam Aniplex erhalten, aber es ist absolut im Bereich des Möglichen, dass beide Serien im selben Jahr laufen könnten.

Angekündigt wurde die Umsetzung indes am 7. Juli 2024 beim Crunchyroll-Panel der Anime Expo – mit einem Key Visual und einem ersten Teaser.

  • Crunchyroll bestätigte dabei Streaming-Rechte für Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, den Nahen Osten, die GUS und den indischen Subkontinent.
  • Seitdem herrschte nahezu vollständige Funkstille. Welches Animationsstudio die Serie umsetzt, ist offiziell nach wie vor offen. Spekulationen in der Community deuten auf JC Staff hin (via GameRant), die zuletzt mit der dritten Season von One-Punch Man in negative Schlagzeilen gerieten.
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Hinzu kommt, dass Com2uS gemeinsam mit dem Studio Offbit auch ein Mobile-Spiel zu Omniscient Reader's Viewpoint entwickelt, das ebenfalls 2027 erscheinen soll – ein Schelm, wer einen zeitgleichen Release zum Anime vermutet.

Was denkt ihr: Kann Omniscient Reader's Viewpoint zur echten Konkurrenz für Solo Leveling werden?

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