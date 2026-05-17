"Früher hieß es einfach, finde den Unterschied" - LEGO-Set aus den 70ern zeigt, wie viel besser die Bauanleitungen geworden sind

Dieses Set von 1978 sieht an sich gar nicht so schwer aus. (Bild: Bokononismatism auf Reddit)

Die Modellbausets von LEGO erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit. Tatsächlich verkauft der dänische Spielzeughersteller aber schon seit rund 75 Jahren die berühmten Plastikbausteine. Ein Reddit-Post zeigt, wie sich die Bauanleitungen über die Jahre verbessert haben.

LEGO-Bauanleitung von 1978 erfordert viel Fantasie

Der Reddit-User Bokononismatism hat vor einigen Monaten einen spannenden Post im LEGO-Subreddit abgesetzt. Er zeigt dabei eine Reihe von Fotos einer Bauanleitung eines LEGO-Sets aus dem Jahr 1978. Der Sprung zwischen zwei Arbeitsschritten ist dabei enorm und erfordert einiges an Denkarbeit.

Hier im Video gibt's dagegen ein modernes Set zu sehen:

0:45 One Piece enthüllt im neuen Trailer alle LEGO-Sets und die Strohhüte als Mini-Figuren

Autoplay

Der User schreibt selbst, dass LEGO aus dem einen Schritt heute vermutlich zehn kleinere machen und jeden Zwischenschritt einzeln erklären würde. Bei dem Set handelt es sich übrigens um das LEGO Technic Set 948 - Go-Kart.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

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So reagiert die Community: Der Post konnte schon kurz nach der Veröffentlichung im vergangenen Jahr fast 1000 Likes und mehr als 150 Kommentare gesammelt. Viele User erinnern sich dabei an die "alten Zeiten" zurück.

Tatsächlich war es offenbar schon eine Neuerung, dass überhaupt eingezeichnet ist, welche Teile für den jeweiligen Schritt benötigt werden. Bei noch älteren Sets musste also selbst das noch alleine herausgefunden werden.

Auch nummerierte Beutel, die den Aufbau deutlich vereinfachen, wurden erst deutlich später eingeführt. Wie mehrere LEGO-Fans berichten, lief es lange Zeit einfach darauf hinaus, den Unterschied zwischen zwei Bildern zu erkennen und zu verstehen, welche Teile wohin gehören.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Die Neuerungen werden dabei insgesamt wohlwollend aufgenommen, es gibt aber auch ein paar kritische Stimmen. User NabreLabre vermisst die alten Anleitungen sogar. Ihn nervt es wohl, für jeden einzelnen Schritt umblättern zu müssen. Andere User stimmen zu.

Zudem schult eine Anleitung mit weniger Erklärungen auch das Verständnis für die Modelle und warum welche Teile an welcher Stelle genutzt werden. Gerade kleinere Kinder werden sich mit den neueren Anleitungen aber deutlich leichter tun.

Was war das erste LEGO-Set, das ihr selbst aufgebaut habt?