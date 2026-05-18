In der neuesten One Piece-Episode 1162 trifft ein Mitglied der Strohhutbande einen Charakter nach 22 Jahren wieder und alle brechen in Tränen aus

Robin lässt sich für das lang ersehnte Wiedersehen die Haare schneiden. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Derzeit befindet sich sowohl der Manga als auch der Anime im Elban-Arc und es wurden komplett neue Charaktere in der Geschichte vorgestellt. In Kapitel 1133 und Episode 1162 hat jedoch ein lang totgeglaubter Charakter wieder einen Auftritt – und dieser steht besonders Nico Robin sehr nahe.

Update am 18. Mai 2026: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de und wir haben den Artikel aufgrund der neuen Anime-Episode, die zum im Artikel erwähntem Manga-Kapitel gehört, noch einmal hochgezogen.



Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden Spoiler zur Elban-Arc.

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Ein emotionales Wiedersehen nach 22 Jahren

Nachdem ihre Heimat Ohara durch den Buster Call der Marine vor 22 Jahren in One Piece zerstört worden war, hatte Nico Robin ein hartes Leben. Durch die Hilfe des Riesen Sauro, den sie auf Ohara kennengelernt hatte, überlebte sie den Vorfall und flüchtete.

Sauro blieb damals zurück und wurde allem Anschein nach vereist und getötet. Erst 22 Jahre später, in Kapitel 1066, wurde bekannt gegeben, dass Sauro noch lebt und sich auf Elban versteckt hielt.

Kapitel 1133 macht deutlich, dass es sich dieses Mal hauptsächlich um Robin dreht. Immerhin hatte sie sich in dem Kapitel und Anime-Episode 1161 sich dafür sogar extra die Haare schneiden lassen. Robins Wiedersehen mit Sauro stand also auf Platz 1 der Prioritätenliste der Strohhüte und Riesenkrieger*innen.

In Kapitel 1133 und Episode 1162 wird gezeigt, wie Sauro sich auf das Wiedersehen mit Robin vorbereitet. Genau wie damals bei ihrem ersten Treffen findet Robin den großen Riesen bewusstlos am Strand – dieses Mal ist er jedoch nicht verletzte, sondern stellt sich nur bewusstlos, um sie zu erschrecken.

Die Strohhut-Piratin durchschaut ihn dabei aber sofort und es kommt zu einem emotionalen Wiedersehen der beiden.

Die abschließenden Worte von Robin lassen bei nahezu allen anwesenden Charakteren die Tränen fließen:

“Sauro.. Bitte lobe mich dafür, dass ich so lange überlebt habe!”

Sauro hat den Ohara-Vorfall nur ganz knapp überlebt

In Kapitel 1133 und Episode 1162 erzählt der Riese, wie er nach Robins Flucht den Buster Call auf Ohara überhaupt überlebt hat. Schließlich wurde er damals von Aokiji in Eis gehüllt und für tot gehalten.

In einer Rückblende erfahren wir die Wahrheit: Durch die wütenden Flammen der Zerstörung auf Ohara schmolz das Eis auf Sauros Körper und er konnte fliehen. Zwar wurde er dadurch an einigen Stellen seines Körper verbrannt und trug davon Narben, aber überlebte.

So konnte er von der Insel fliehen und sich in Elban niederlassen, wo er heute als Geschichtsprofessor arbeitet und Robin nach 22 Jahren wiedersehen konnte.

Wie ist eure Meinung zu Sauros Überleben und wie gefällt euch die Elban-Arc bisher?