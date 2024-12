Animal Crossing: Ihr könnt von Bäumen viel mehr Items bekommen, als ihr vielleicht denkt

Aktuell lassen die Bäume in Animal Crossing hübsche Christbaumkugeln fallen.

In Animal Crossing dreht sich alles um die Pflege und Verbesserung eurer Insel. Zu den täglichen Aufgaben gehört dabei auch, an den Bäumen zu schütteln. Neben fiesen Wespennestern bringen diese nämlich auch wertvolle Früchte, Ornamente und andere Items. Die Menge an "erschüttelbaren" Items ist dabei womöglich deutlich größer, als ihr denkt.

Shake it off!

Der Tipp stammt von Reddit-User djnattyice und könnte einigen schon bekannt sein. Es ist trotzdem eine angenehme Erinnerung und gehört sicher zu den vielen kleinen Geheimnissen, die auch langjährige Spieler*innen noch überraschen können.

Darum geht's: Wenn ihr an einem Baum schüttelt, fällt ein Item heraus. Schüttelt ihr dann nochmal, bekommt ihr häufig kein weiteres Item. Der Baum ist also leer, oder? Falsch! Ihr könnt munter weiterschütteln und bekommt so auch weitere Items.

Die einzige Begrenzung ist dabei der verfügbare Platz rund um den Baum. Sind alle Felder belegt, gibt es auch keine weiteren Items. Im Grunde liegt es also an eurer Ausdauer, wie viele Items ihr euch aus den Bäumen schüttelt. Wenn euch also mal wieder Äste fehlen, wisst ihr jetzt, wo ihr ausreichend findet.

In den Kommentaren gibt es viele User, die das tatsächlich schon wussten und es besonders während den Aktionswochen nutzen, um genügend Ornamente zu bekommen. Ein paar User sind aber auch ziemlich überrascht.

Der User dulockwood hat laut eigener Aussage etwa mehr als 2000 Stunden im Spiel verbracht und hatte keine Ahnung, dass das überhaupt möglich ist. Das zeigt einmal mehr, wie viele kleine Details und Geheimnisse in Animal Crossing stecken.

Aktuell feiert Animal Crossing: New Horizons beispielsweise Weihnachten. Bis zum 6. Januar sind viele Bäume geschmückt und lassen Christbaumkugeln in verschiedenen Farben fallen. Die könnt ihr wiederum verwenden, um 15 verschiedene Festtags-Items herzustellen. Zwei Rezepte gibt es dabei exklusiv am 24. Dezember.

Wusstet ihr, dass ihr Bäume unbegrenzt schütteln könnt oder seid ihr gerade genauso überrascht wie wir?