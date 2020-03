Animal Crossing: New Horizons - Alle Insekten mit Preis & Fundort

Insgesamt gibt es in Animal Crossing: New Horizons 80 unterschiedliche Insekten. Zum Glück krabbeln die nicht alle zur gleichen Zeit über unsere Insel, sonst würden wir vor lauter Viechern unsere Bewohner nicht mehr finden. Wenn ihr jedoch eure Sammlung komplettieren oder einfach mit dem Verkauf von Insekten jede Menge Sternis einstreichen wollt, haben wir hier einen Guide für euch, in dem alle Insekten, inklusive Fundort und Preis, aufgelistet sind.

Fundorte, Zeiten & Preise aller Insekten

Damit wir die 80 Krabbeltiere schön zusammenfassen können, haben wir sie wie folgt geordnet: Zuerst findet ihr den Namen des Insekts, dann die Sternis, die ihr dafür bekommt, gefolgt von wo und wann ihr sie finden könnt. Anders als bei den Fischen gibt es keinen Unterschied zwischen nördlicher und südlicher Hemisphäre.

Legende:

In der Luft bedeutet, dass sie überall auf der Insel herumfliegen

Auf Bäumen bedeutet, dass ihr einen Baum schütteln musst, um sie herauszulocken

Am Boden bedeutet, dass sie auf dem Boden im Gras oder am Strand zu finden sind

Haut gegen einen Stein bedeutet, dass ihr mit der Schaufel gegen einen Stein schlagen müsst

Die gleiche Liste haben wir übrigens auch für die Fangzeiten aller Fische

Agrias-Falter, 3.000 Sternis, In der Luft, 08:00 - 17: 00 Uhr, Apr. - Sept.

Ameise, 80 Sternis, Auf verdorbenem Obst, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Atlasspinner, 3.000 Sternis, Auf Bäumen, 19:00 - 04:00 Uhr, Apr. - Sept.

Sackträger, 600 Sternis, Auf Bäumen, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Quelljungfer, 4.500 Sternis, In der Luft, 08:00 - 17:00 Uhr, Mai - Okt.

Singgrille, 430 Sternis, Am Boden, 17:00 - 08:00 Uhr, Sept. - Okt.

Blaurüsselkäfer, 800 Sternis, Auf Baumstümpfen, Den ganzen Tag, Juli - Aug.

Braunzikade, 250 Sternis, Auf Bäumen, 08:00 - 17:00 Uhr, Juli - Aug.

Hundertfüßer, 300 Sternis, Haut gegen einen Stein, 16:00 - 23:00 Uhr, Jan. - Juni, Sept. - Dez.

Zikardenlarvenhaut, 10 Sternis, Auf Bäumen, Den ganzen Tag, Juli - Aug.

Fichtenbock, 350 Sternis, Auf Baumstümpfen, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Kolibrifalter, 300 Sternis, In der Luft, 04:00 - 19:00 Uhr, Apr. - Aug.

Kohlweißling, 160 Sternis, In der Luft, 04:00 - 19:00 Uhr, Jan. - Juni, Sept. - Okt.

Grille, 130 Sternis, Am Boden, 17:00 - 08:00 Uhr, Sept. - Nov.

Cyclommatus, 8.000 Sternis Auf Bäumen, 17:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Wasserjungfer, 500 Sternis, In der Luft, Den ganzen Tag, Jan. - Feb., Nov. - Dez.

Königslibelle, 230 Sternis, In der Luft, 08:00 - 17:00 Uhr, Apr. - Okt.

Schwimmkäfer, 800 Sternis In Flüssen und Teichen 08:00 - 19:00 Uhr, Mai - Sept.

Japan-Rosenkäfer, 200 Sternis, Auf Bäumen Den ganzen Tag Juni - Aug.

Mistkäfer, 300 Sternis, Am Boden, Den ganzen Tag, Jan. - Feb., Dez.

Gold-Mistkäfer, 3.000 Sternis, Am Boden Den ganzen Tag, Juli - Sept.

Himmelsfalter, 4.000 Sternis In der Luft 17:00 - 08:00 Uhr, Dez. - März, Juni - Sept.

Abendzikade, 550 Sternis, Auf Bäumen 04:00 - 08:00 Uhr, 16:00 - 19:00 Uhr, Juli - Aug.

Leuchtkäfer, 300 Sternis, In der Luft, 19:00 - 04:00 Uhr, Juni

Floh, 70 Sternis, Auf den Köpfen der NPCs, Den ganzen Tag, Apr. - Nov.

Fliege, 60 Sternis, Bei Müll, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Riesenzikade, 500 Sternis, Auf Bäumen, 08:00 - 17:00 Uhr, Juli - Aug.

Riesen-Hirschkäfer, 10.000 Sternis, Auf Bäumen, 23:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Riesenwanze, 2.000 Sternis, In Flüssen und Teichen, 19:00 - 08:00 Uhr, Apr. - Sept.

Giraffenhirschkäfer, 12.000 Sternis, Auf Bäumen, 17:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Allotopus rosenbergi, 12.000 Sternis Auf Palmen, 17:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Goliathkäfer, 8.000 Sternis, Auf Bäumen 17:00 - 08:00 Uhr, Juni - Sept.

Grashüpfer, 160 Sternis Am Boden, 08:00 - 17:00 Uhr Juli - Sept.

Japan- Schillerfalter, 300 Sternis, In der Luft, 04:00 - 19:00 Uhr, Mai - Aug.

Einsiedlerkrebs, 1.000 Sternis, Strand, 19:00 - 08:00 Uhr Das ganze Jahr

Honigbiene 200 Sternis, In der Luft, 08:00 - 17:00 Uhr, März - Juli

Atlaskäfer, 8.000 Sternis, Auf Bäumen, 17:00 - 08:00 Uhr Juli - Aug.

Nashornkäfer, 1.350 Sternis, Auf Bäumen, 17:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Elefantenkäfer, 8.000 Sternis, Auf Bäumen, 17:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Herkuleskäfer, 12.000 Sternis, Auf Bäumen, 17:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Prachtkäfer, 2.400 Sternis, Auf Bäumen, Den ganzen Tag, Apr. - Aug.

Marienkäfer, 200 Sternis, Auf Blumen, 08:00 - 17:00 Uhr, März - Juni, Okt.

Nasenschrecke, 200 Sternis, Am Boden, 08:00 - 19:00 Uhr, Apr. - Nov.

Regenbogenfalter, 2.500 Sternis, In der Luft, 08:00 - 16:00 Uhr, Apr. - Sept.

Gesichtswanze, 1.000 Sternis, Auf Blumen, 19:00 - 08:00 Uhr, März - Okt.

Gottesanbeterin, 430 Sternis, Auf Blumen, 08:00 - 17:00 Uhr, März - Nov.

Wanderschrecke, 600 Sternis, Am Boden, 08:00 - 19:00 Uhr, Aug. - Nov.

Hirschkäfer, 1.000 Sternis, Auf Bäumen, Den ganzen Tag Juli - Aug.

Maulwurfsgrille, 500 Sternis, Unter dem Boden (bei Zirpen graben), Den ganzen Tag Jan. - Mai, Nov. - Dez.

Monarchfalter, 140 Sternis, In der Luft, 04:00 - 17:00 Uhr, Sept. - Nov.

Mücke,130 Sternis, In der Luft, 17:00 - 04:00 Uhr, Juni - Sept.

Motte, 130 Sternis, In der Luft nahe Lichtquellen, 19:00 - 04:00 Uhr, Das ganze Jahr

Orchideenmantis, 2.400 Sternis, Auf weißen Blumen, 08:00 - 17:00 Uhr, März - Nov.

Weiße Baumnymphe, 1.000 Sternis, In der Luft, 08:00 - 19:00 Uhr, Das ganze Jahr

Ritterfalter, 2.500 Sternis, In der Luft, 04:00 - 19:00 Uhr, März - Juni

Kugelassel, 250 Sternis, Haut gegen einen Stein, 23:00 - 16:00 Uhr, Sept. - Juni

Wasserläufer, 130 Sternis, Auf Teichen, 08:00 - 19:00 Uhr, Mai - Sept.

Vogelfalter, 4.000 Sternis, In der Luft, 08:00 - 16:00 Uhr, Mai - Sept.

Troides brookiana, 2.500 Sternis, In der Luft, 08:00 - 17:00 Uhr, Dez. - Feb., Apr. - Sept.

Feuerlibelle, 180 Sternis, In der Luft, 08:00 - 19:00 Uhr, Sept. - Okt.

Heuschrecke, 400 Sternis, Am Boden, 08:00 - 19:00 Uhr, Aug. - Nov.

Hyalessa-Zikade, 300 Sternis, Auf Bäumen, 08:00 - 17:00 Uhr, Juli - Aug.

Alpenbock, 3.000 Sternis, Auf Baumstümpfen, Den ganzen Tag, Mai - Sept.

Sägezahn-Hirschkäfer, 2.000 Sternis, Auf Bäumen, Den ganzen Tag, Juli - Aug.

Goldskarabäus, 10.000 Sternis, Auf Bäumen, 23:00 - 08:00 Uhr, Juli - Aug.

Skorpion, 8.000 Sternis, Am Boden, 19:00 - 04:00 Uhr, Mai - Okt.

Schnecke, 250 Sternis, Auf Steinen bei Regen, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Spinne, 600 Sternis, Schüttelt einen Baum, 19:00 - 08:00 Uhr, Das ganze Jahr

Stinkwanze, 120 Sternis, Auf Blumen, Den ganzen Tag, März - Okt.

Vogelspinne, 8.000 Sternis, Am Boden, 19:00 - 04:00 Uhr, Nov. - Apr.

Sandlaufkäfer, 1.500 Sternis, Am Boden, Den ganzen Tag, Feb. - Okt.

Schwalbenschwanz, 240 Sternis, In der Luft, 04:00 - 19:00 Uhr, März - Sept.

Geigenkäfer, 450 Sternis, Auf Baumstümpfen, Den ganzen Tag, Mai - Juni, Sept. - Nov.

Bergzikade, 400 Sternis, Auf Bäumen, 08:00 - 17:00 Uhr, Aug. - Sept.

Blattschrecke, 600 Sternis, Unter Bäumen als Blatt getarnt, Den ganzen Tag, Juli - Sept.

Stabschrecke, 600 Sternis, Schüttelt einen Baum, 04:00 -08:00 Uhr, 17:00 - 19:00 Uhr, Juli - Nov.

Wespe2., 500 Sternis, Schüttelt einen Baum, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Ligia exotica, 200 Sternis, An Steinen am Strand, Den ganzen Tag, Das ganze Jahr

Zitronenfalter, 160 Sternis, In der Luft, 04:00 - 19:00 Uhr, März - Juni, Sept. - Okt.

Das sind alle 80 Insekten, die ihr in Animal Crossing fangen könnt (inklusive Arachniden, höheren Krebsen und allen anderen vielbeinigen Kreaturen der Animal Crossing-Welt). Insgesamt sind es übrigens acht mehr als noch in New Leaf. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Fangen!

Falls ihr gerade erst ins Insektengeschäft eingestiegen seid, haben wir natürlich einen Guide für euch mit allem, was ihr über das Insektenfangen wissen müsst. Oder einen Einsteigerguide mit wichtigen Tipps für die erste Woche. Oder, wenn ihr den kompletten Überblick sucht, eine Zusammenfassung aller Animal Crossing-Guides, die wir auf unserer Seite haben. Vielleicht ist ja was spannendes dabei!