Animal Crossing: Diese Fossilien bergen cooles Geheim-Feature

Animal Crossing: New Horizons hat auch mehrere Wochen nach Release einige Geheimnisse und Details, die die Leute langsam entdecken. So können zum Beispiel manche Fossilien mehr, als nur an das Museum gespendet oder als Deko aufgestellt zu werden.

Die Twitter-Nutzerin ElsaSketch zeigt in einem kurzen Clip, dass manche Fossilien-Schädel aktiviert werden können:

The triceratops and trex skull move if you interact with them. I haven't found other skulls that do this though. #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/UwiXxrz5Bf