Reiner & Gemälde in Animal Crossing New Horizons - Alle Infos

Dank Update 1.2.0 startet nicht nur der Tag der Natur in Animal Crossing New Horizons, sondern kommt auch ein alter Bekannter zurück: Der (listige) Fuchs Reiner.

Wer ist Reiner (Redd)? Dabei handelt es sich um einen Kunsthändler, der euch sowohl echte Gemälde verkauft, als auch Fälschungen unterjubelt. Dank Reiner wird außerdem euer Museum in New Horizons um einen Kunst-Bereich erweitert.

In diesem Guide erfahrt ihr, wie ihr Reiner freischaltet und was ihr beim Kauf von Gemälden beachten müsst, um versehentlich keine überteuerten Fälschungen zu erstehen.

Reiner bekommen - so schaltet ihr den Gemälde-Händler frei

Reiner besucht nicht auf Anhieb eure Insel, ihr müsst folgenden Schritten nachgehen:

ladet euch das neueste Update (1.2.0) für AC: New Horizons herunter (startet es nicht automatisch, dann klickt im Switch-Menü die entsprechende Spiele-App mit der X-Taste an und führt es manuell aus)

startet das Spiel und sprecht mit Eugen (Bleathers) im Museum: Er teilt euch mit, dass ihr bislang einen wunderbaren Job gemacht habt und ein neuer Bereich für Kunst im Museum hinzugefügt werden soll

nach dem Gespräch müsst ihr 24 Stunden verstreichen lassen (wollt ihr nicht warten, könnt ihr auch Zeitreisen bzw die Zeit in AC New Horizons vorstellen)

Am nächsten Tag wird euch Melinda nach Spielstart mitteilen, dass sich eine verdächtige Person auf der Insel befinde: Reiner natürlich

Wo finde ich Reiner?

Glückwunsch, der listige Kunsthändler hat es jetzt auf eure Insel geschafft, aber wo finde ich ihn?

Hier ist sein Shop: Reiner steuert eure Insel fortan einmal die Woche per Schiff an, das zugleich als Kunst-Shop dient. Das Schiff findet ihr ganz im Norden auf eurer Map an einem geheimen Strand, den ihr nur mit eurer Leiter erreichen könnt (siehe Bild).

Hier ist Reiner: Beim ersten Mal wird sich Reiner allerdings nicht auf seinem Schiff befinden. Klickt ihr den Eingang an, lest ihr die Nachricht, dass ihr ohne Erlaubnis nicht eintreten dürft. Diese Erlaubnis braucht ihr nämlich vom Kunsthändler selbst, logisch.

Die Lösung? Ihr müsst den Fuchs zunächst ausfindig machen – er läuft irgendwo an den Stränden oder aber auch direkt vor dem Service Center auf eurer Insel herum. Zur Zeit des Schreibens hat sich noch kein konkretes Muster abgezeichnet, wie genau ihr ihn findet.

Solltet ihr Reiner auf eurer Insel aufgeschnappt haben, sprecht mit ihm und er wird fortan direkt auf seinem Schiff zu finden sein.

Echt oder nicht? So erkennt ihr gefälschte Gemälde und Statuen

Was verkauft Reiner? Als Kunsthändler verscherbelt Reiner in erster Linie Gemälde und Statuen, verkauft aber auch überteuerte Antiquitäten und Möbel. All das ersteht ihr mit Sternis, nicht etwa mit Nookmeilen. Die Gemälde und Statuen wiederum könnt ihr bei Eugen fürs Museum stiften.

Allerdings müsst ihr beim Kauf vorsichtig sein und Adleraugen beweisen: Unter vier Gemälden/Statuen im Angebot befinden sich immer drei Fälschungen. Und unechte Bilder und Skulpturen nimmt die Eule dann natürlich nicht fürs Museum auf.

Wie erkenne ich Fälschungen? Alle Gemälde und Statuen, die Reiner euch anzudrehen versucht, existieren auch im echten Leben. Schaut euch vor dem Kauf das Bild/Die Statue an und vergleicht es/sie mit den entsprechenden echten Stücken, die ihr schlicht googlen könnt. Erkennt ihr Abweichungen, dann – herzlichen Glückwunsch Sherlock – habt ihr eine Fälschung entdeckt.

Schaut immer stets genau hin: Oftmals haben Persönlichkeiten auf Fälschungen andere Frisuren als auf dem Original, Bild-Elemente fehlen oder werden hinzugedichtet. Reiners Fake-Mona Lisa hat beispielsweise sehr auffällige Augenbrauen, die uns sogar ohne googlen sofort komisch vorkommen.

Es gibt aber auch Gemälde, die niemals gefälscht sind und die ihr bedenkenlos kaufen könnt (via Animal Crossing Wiki):

Bekanntgemälde

Blumengemälde

Funkelgemälde

Hübschgemälde

Kraftgemälde

Lichtgemälde

Perfektgemälde

Rätselgemälde

Ruhegemälde

Strenggemälde

Versinkgemälde

Vertrautstatue

Wahrgemälde

Warmgemälde

Wellengemälde

Würdestatue

Wie schalte ich das erweiterte Museum frei?

Mit der Hilfe von Reiner könnt ihr schließlich das erweiterte Museum freischalten. Wie die Museums-Erweiterung genau funktioniert, erklären wir euch in einem separaten Guide, den ihr demnächst hier findet.