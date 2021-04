Animal Crossing-Fans wünschen sich nichts sehnlicher als den Froggy Chair, das steckt dahinter

Manchmal entwickeln sich Hypes rund um die kuriosesten Dinge, von denen es wohl nur die Wenigsten erwartet hätten. Nicht so in diesem Fall! Beim Froggy Chair aus der Animal Crossing-Reihe wird auf den ersten Blick klar, wieso er von so vielen Menschen auf der ganzen Welt ins Herz geschlossen wurde. Es gibt kein anderes Möbelstück auf dieser Welt, dass so viel Positivität, Gelassenheit, Stilbewusstsein und, ja, Frieden ausstrahlt. Wer den Froggy Chair kennt, liebt ihn ohne wenn und aber.

Das steckt hinter dem Meme-Kult rund um den Froggy Chair aus Animal Crossing: New Horizons

Was ist der Froggy Chair? Der Froggy Chair ist nicht einfach nur ein Stuhl, sondern ein sehr froschiger Stuhl. Das bedeutet, dass er mehr oder weniger gleichzeitig Stuhl und Frosch ist. Gleichzeitig verbreitet er gute Laune und es macht ihm auch nichts aus, wenn wir uns auf ihn draufsetzen.

Wieso ist er so beliebt? Ich verstehe die Frage nicht. Er ist grün, wunderschön, praktisch und auch noch gut drauf. Bonus: Er sieht aus wie ein Frosch und wer mag schon keine Frösche? Erst recht, wenn sie als Stuhl daherkommen.

So kam es dazu: Der Froggy Chair ist Kult. Er ist halb Frosch, halb Stuhl und bei den meisten Animal Crossing-Fans extrem beliebt. Diese Beliebtheit greift seit einiger Zeit ganz besonders um sich. Je mehr Menschen vom Froggy Chair erfahren, desto größer wird die Fan-Gemeinde. Kein Wunder, denn wer einmal sein Antlitz erblickt, kann dem Charme unmöglich widerstehen.

Diverse Memes tun ihr übriges dazu, wie zum Beispiel das wohl berühmteste mit Thanos. Der erklärt, dass 1.440 Glocken wirklich nicht zu viel verlangt sind, wenn es um den Froschstuhl geht, der seit vielen Jahren Teil des Franchises ist.

Thanos tauscht sogar irgendwann seinen Thron gegen den Froggy Chair ein. Wieso er das tut, liegt auf der Hand. Seht ihn euch an!

Mittlerweile backen die Leute Froggy Chair-Kuchen, drucken Shirts, sticken Stickereien mit dem froschigen Stuhl und vieles mehr. Der Froggy Chair ist zu einer Art Stilikone für LGBTIQA*-Communitys geworden und taucht regelmäßig in Mental Health-Memes auf. Quasi die coolere, positive, wholesome und unbelastete Version von Pepe.

AC-Fans hoffen inständig darauf, dass es den Froggy Chair bald auch in New Horizons gibt

Das größte Problem mit dem Froggy Chair besteht darin, dass es die perfekte Sitzgelegenheit für jede Animal Crossing-Insel leider noch gar nicht im New Horizons-Ableger gibt. Angesichts der reinen Schönheit, des praktischen Nutzens und der Eleganz des Stuhls kann das natürlich kein Mensch nachvollziehen.

Dementsprechend hoffen alle, die jemals das Glück hatten, den wundervoll froschigen Stuhl zu Gesicht zu bekommen, dass er bald auch in Animal Crossing: New Horizons die Herzen seiner Fans höher schlagen lässt.

Wann kommt der Froggy Chair? Das steht leider nicht fest. Momentan wissen wir noch nicht einmal, ob er überhaupt jemals eine bescheidene New Horizons-Behausung verschönern kann. Nintendo hat bisher aus unerfindlichen Gründen keinerlei Anstalten gemacht, sich offiziell zu dieser Angelegenheit von immenser Bedeutung zu äußern.

Dabei wissen wir, dass die meisten Stuhl-Fans wohl sogar horrende Preise für das Möbelstück aller Möbelstücke zahlen würden. Egal, wie hoch der Preis ausfällt: Der Froggy Chair wäre sein Geld wert, das steht fest. Bleibt nur zu hoffen, dass der Froggy Chair irgendwann kommt, denkbar wäre es.

Falls ihr euch mit anderen Froschinhalten die Zeit vertreiben wollt, können wir euch das grandiose Frogpon-Sammelkartenspiel sowie dieses Video wärmstens empfehlen:

Wenn ihr nicht genug von Animal Crossing: New Horizons bekommen könnt: Wusstet ihr, dass der erste Teil ursprünglich mal ganz anders geplant war und eine Art Dungeon Crawler und ein RPG mit Dungeons werden sollte? Hier findet ihr die Hintergründe.

Wie sehr mögt ihr den Froggy Chair und glaubt ihr, dass Nintendo irgendwann noch Vernunft annimmt und ihn ins Spiel bringt?