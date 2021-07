Animal Crossing: Die besten Mobile-Alternativen für iOS und Android

Wir stellen euch die besten Animal Crossing-Alternativen für iOS und Android vor. In dieser Top-Liste findet ihr eine Auswahl der besten Mobile-Games, in denen ihr ein eigenes Zuhause bastelt, eure Nachbarschaft aufbaut und mit bunten Charakteren füllt.

Viel Spaß beim Stöbern!

Animal Crossing: Pocket Camp

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2017

2017 Preis: kostenlos, bietet In-App-Käufe an

Darum geht's: Bleiben wir gleich beim Original - Animal Crossing: Pocket Camp ist das erste Animal Crossing-Mobile Game. Wie bei den Konsolen-Titeln fangt ihr Fische und Käfer, sammelt Früchte und tauscht Waren, um eure Spielwelt in ein heimeliges kleines Paradies zu verwandeln.

Allerdings ist die Spielwelt von Pocket Camp diesmal nicht offen, sondern in verschiedene Bereiche unterteilt. Am Strand könnt ihr fischen, im Wald sammelt ihr Früchte und auf dem Zeltplatz richtet ihr euren Wohnwagen ganz nach Belieben ein. Als Camp-Leiter seid ihr für den Zeltplatz verantwortlich. Eure Beziehung zu den anderen (sehr putzigen) Campern ist entscheidend, denn wichtige Materialien bekommt ihr nur von wirklich guten Freunden.

Stardew Valley

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2016

2016 Preis: 5,49 Euro

Darum geht's: Der Farm-Simulator Stardew Valley hat sich mittlerweile zu einem Genre-Klassiker entwickelt. Ihr erbt die heruntergekommene Farm eures Großvaters in Stardew Valley, einer beschaulichen Kleinstadt mit schrulligen Figuren und vielen Geheimnisse. Die Welt von Stardew Valley ist schräger, als die hübsche Pixelgrafik ahnen lässt. Neben gemütlichen Fischern und grummeligen Großmüttern gibt es hier auch Monster und Gespenster zu entdecken.

Die Arbeit an der Farm ist das Zentrum des Spiels, doch die komplexen Beziehungen, die ihr mit den Bewohnern eingeht, sind der eigentliche Grund, warum manche bereits 500 und mehr Stunden in Stardew Valley gesteckt haben.

Harvest Moon: Light of Hope

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2017

2017 Preis: 14,99 Euro

Darum geht's: Die Harvest Moon-Reihe dürfte vielen noch als der Farm-Simulator schlechthin bekannt sein. In Harvest Moon: Light of Hope bringt ihr eine verwüstete Insel wieder auf Vordermann, indem ihr Materialen sammelt, Land bewirtschaftet und euch um die Häuser der Nachbarschaft kümmert.

Harvest Moon: Light of Hope ist linearer als andere Spiele in unserer Liste und dürfte daher Spieler*innen gefallen, die auch bei Simulationen gern ein wenig an der Hand geführt werden. Trotz der kuratierten Story habt ihr viele Freiheiten in der Gestaltung eurer Farm und könnt ganz nach Belieben entscheiden, welcher liebenswerten Figur ihr Blumen und Schmuck - und vielleicht auch euer Herz - schenken wollt.

Cozy Grove

Plattform: iOS

iOS Release: 2021

2021 Preis: kostenlos mit Apple-Arcade

Darum geht's: In Cozy grove übernehmt ihr die Rolle eines Spirit-Scouts und helft verlorenen Seelen mit allerhand Problemen, die ein Geisterleben auf einer Spuk-Insel so mit sich bringen. Das Spiel überzeugt vor allem durch seine schöne Aquarell-Look, die es von anderen Simulations-Spielen abhebt und fast wie eine Art interaktives Bilderbuch wirken lässt.

Die Aufgaben der Seelen sind nicht kompliziert: Meist müsst ihr verschiedene Materialien einsammeln, um neue Teile der Insel freischalten. Aber der tolle Cartoon-Stil, die vielen originellen Charaktere und eine gelungene Mischung aus niedlicher Optik und Spuk-Atmosphäre machen aus Cozy Grove eine packende Welt, in der man sich gern verirrt.

Seabeard

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2014

2014 Preis: kostenlos, bietet In-App-Käufe an

Darum geht's: Eine Mischung aus The Legend of Zelda: The Wind Waker und Animal Crossing - klingt gut? Dann solltet ihr euch Seabeard einmal genauer anschauen! Die Zeit der Piraten ist vorbei - der legendäre Seabeard ist verschollen und seine Insel verwüstet. Es liegt nun an euch, das Ansehen der Insel wiederherzustellen.

Ihr startet bei Null und findet Zutaten zum Kochen, segelt übers Meer, besucht die umliegenden Inseln und plaudert mit vielen skurrilen Figuren. Die Welt von Seabeard gibt es bereits seit 2014 und wird seitdem ständig erweitert. Ein Spiel, das durch schöne Spielzeug-Grafik heraussticht - und mit einem guten Sinn fürs große Abenteuer lange unterhält.

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands

Plattform: iOS

iOS Release: 2019

2019 Preis: kostenlos, bietet In-App-Käufe an

Darum geht's: In Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands strandet ihr auf einer Inselgruppe. Um zu überleben, müsst ihr Kochen lernen, Land bewirtschaften und die Geheimnisse der verschiedenen Inseln lüften.

Ein Schiffbruch und eine verlassene Insel, auf der ihr eure kleine Welt aufbaut: Das ist natürlich nichts Neues, aber das Spielprinzip "Werdet nach und nach zum Inselkönig" funktioniert hier wunderbar. Zudem gibt es in der offenen Welt von Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands zahlreiche Quests zu erfüllen und Rätsel zu lösen - eine gute Mischung aus Farm-Simulator und Adventure-Game.

Castaway Paradise

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2014

2014 Preis: kostenlos, bietet In-App-Käufe an

Darum geht's: In Castaway Paradise verschlägt es euch auf eine tropische Insel. Hier könnt ihr tun, was immer ihr wollt: Dekoriert euer Zuhause, sammelt Früchte, lernt eure Nachbarn kennen, pflanzt Bäume und Pflanzen und schmückt die Insel.

Castaway Paradise hat sich viel von Tom Nook und seinen Freunden abgeschaut und dürfte allen gefallen, die auf der Suche nach einem kompetenten Animal Crossing-Klon ohne viel Story sind. Die Grafik mag etwas krude sein, aber Castaway Paradise besticht durch seine Gestaltungsmöglichkeiten und eine Animal Crossing-typische "Es gibt immer was zu tun"-Einstellung.

Happy Street

Plattform: iOS, Android

iOS, Android Release: 2021

2021 Preis: kostenlos, bietet In-App-Käufe an

Darum geht's: Happy Street ist die einzige 2D-Simulation in unserer Liste. Das Spielprinzip funktioniert aber auch hier wie bei Animal Crossing und Co. Ihr baut eine eigene Stadt auf, quasselt mit den Nachbarn, sammelt Materialien, um daraus neue Werkzeuge herzustellen und die umliegenden Areale zu erkunden.

Das Spiel ist keine komplexe Simulation wie beispielsweise Stardew Valley, in der man Tage, Monate oder auch Jahre verbringt, und eignet sich daher perfekt für Spieler*innen, die entspannt ein paar Gestaltungsmöglichkeiten durchgehen wollen und gern für ein paar Minuten am Tag in eine sympathische Spielwelt voller bunter Figuren eintauchen.

Welche Spiele wie Animal Crossing für iOS und Android könnt ihr noch empfehlen?