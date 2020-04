Animal Crossing New Horizons: Events zum Tag der Natur & mehr vorgestellt

Animal Crossing: New Horizons wird stetig mit neuen Updates ausgestattet, die auch weitere Inhalte bringen. Aber auch Events sind teil der kostenlosen Aktualisierungen und Nintendo hat jetzt verraten, auf was ihr euch bis Ende Juni freuen könnt.

Tag der Natur, Mai-Feierei, Internationaler Museumstag & mehr

Insgesamt haben sie mit einem kleinen Trailer, der auch weitere Inhalte des Updates zeigt, vier kommende, mehrtägige Events vorgestellt.

Neue Gesichter, neue Events und neue Funktionen - all das erwartet euch diesen Donnerstag in einem kostenlosen Update für #AnimalCrossingNewHorizons! pic.twitter.com/ynCOCePOBd — Nintendo DE (@NintendoDE) April 21, 2020

Tag der Natur ab dem 23. April: Schon sehr bald geht es mit dem ersten Event los. Der Tag der Natur wird vom 23. April bis zum 4. Mai stattfinden. In diesem Zeitraum bekommt ihr jeden Tag eine neue besondere Aufgabe als Teil des Nook-Meilen+-Programms. Diese hängen mit Aktivitäten rund um das Anbauen von Blumen, Bäumen und - ganz neu - Hecken zusammen. Dafür gibt es auch für die tägliche Aufgabe fünffache Meilen.

Mai-Feierei ab dem 1. Mai: Anfang Mai wird auch bereits das nächste Event starten und den Monat in Animal Crossing begrüßen. Vom 1. bis zum 7. Mai könnt ihr besondere Mai-Feierei-Tickets einlösen und auf eine spezielle Insel fahren. Wie ihr genau an die Tickets kommt und was das Ziel der Insel sein wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch sieht das Gezeigte nach einem Heckenlabyrinth aus, in dem ihr den Ausgang finden müsst.

Internationaler Museumstag ab dem 18. Mai: Vom 18. Mai bis zum 31. Mai solltet ihr dringend euer Museum besuchen. Denn Eugen veranstaltet zur Feier des Tages eine Stempeljagd. Ihr müsst an den verschiedenen Exponaten Stempel sammeln und erhaltet dafür Belohnungen, die noch nicht näher bekannt gegeben wurden.

Hochzeitssaison ab dem 1. Juni: Den kompletten Juni lang werdet ihr die Hochzeitssaison feiern können. Dafür könnt ihr auf Harveys Insel reisen und Hochzeitsfotos von den beiden Alpakas Björn und Rosina machen. Damit kehrt das Ehepaar zu New Horizons zurück, nachdem sie in New Leaf für die Fundgrube zuständig waren. Weitere Belohnungen oder Events rund um die Hochzeitssaison wurden nicht bekannt gegeben.

Das ist nicht alles, denn mit dem kommenden Update wird es auch zwei neue Besucher geben. Gerd kommt mit einer fahrenden Gärtnerei auf eure Insel und der listige Fuchs Rüdiger will gefälschte Kunst an euch verkaufen. Durch letzteren wird auch das Museum erweitert und bekommt eine Kunstausstellung. Alle Neuerungen haben wir in einem Update-Artikel für euch zusammengefasst.

Auf welches Event freut ihr euch besonders?