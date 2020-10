Animal Crossing: New Horizons bietet für den Oktober, den schaurigsten Monat des Jahres, wieder einige Neuheiten. Wir fassen für euch alles zusammen, was euch bis zum 31. Oktober erwartet.

Seit dem 30. September könnt ihr das neue Update für Animal Crossing herunterladen und dabei erwarten euch gleich mehrere Neuerungen. Darunter zum Beispiel die neuen Hautfarben und Augenfarben oder die neue Halloween-Kleidung. Aber auch anbaubarer Kürbis ist endlich im Spiel, über den sich besonders GamePro-Volontär Basti freut.

Alle Informationen zum Event bekommt ihr hier:

Halloween-Event am 31. Oktober

Der zweite große Termin diesen Monat ist dann der 31. Oktober. Dort findet dann endlich Halloween statt und ihr trifft auf Jakob, den selbsternannten Halloween-Prinzen. Sobald das Event startet, könnt ihr bei uns auf GamePro.de nachlesen, was ihr beachten müsst.

Wie es in der Vergangenheit war, zeigen wir euch hier:

Alle neuen Fische auf einem Blick

Der Oktober ist für Sammler eher mau. Denn es gibt nur zwei sehr häufig auftretende Fische, die neu im Spiel sind. Das Schlimmste: Sie waren bereits im März und April im Spiel.

Alle neuen Fische im Überblick:

Alle neuen Insekten auf einem Blick

Das erste Mal gibt es keine neuen Insekten in Animal Crossing: New Horizons für die nördliche Hemisphäre.

Alle Insekten zeigen wir euch trotzdem hier im Überblick:

Alle neuen Meerestiere auf einem Blick

Nachdem es seit Juli Meerestiere im Spiel gibt, steigen sie mit in den monatlichen Zyklus ein. Im September gibt es deshalb auch einen Ozeanbewohner, den ihr jetzt fangen könnt. Wie ihr sie fangen könnt und welche es noch gibt, seht ihr hier:

Neues saisonales Item

Bis zum 8. Oktober habt ihr noch die Chance, ein neues saisonales Item zu bestellen. Der Mondteppich lässt euch das internationale Mondfest (vor allem im asiatischen Raum bekannt) gebührend feiern.

Neues Item von Mama

Wenn ihr ab dem 1. Oktober an euren Briefkasten geht, gibt es einen neuen Brief von Mama. Dieses Mal gibt sie euch ein gehäkeltes Tee-Set.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im Oktober sind die Geburtstagskinder:

1. Oktober - Boyd

2. Oktober - Dörte

3. Oktober - Benni

4. Oktober - Konrad

5. Oktober - Emil

6. Oktober - Biggi, Matze

7. Oktober - Rolo

8. Oktober - Kiki

9. Oktober - Caspar

10. Oktober - Gernod, Benedikt

11. Oktober - Kerstin

12. Oktober - Mareile, Pepe

13. Oktober - Heribert, Clemens

14. Oktober - Waldemar

15. Oktober - Bea, Herbert, Kofi

16. Oktober - Frieda

17. Oktober - Rafael

18. Oktober - Reiner, Kokong

19. Oktober - Dietmar

20. Oktober - Siggi

21. Oktober - Senta

22. Oktober - Katja, Maren

23. Oktober - Ernst

24. Oktober - Hilde, Elfriede

25. Oktober - Isolde

26. Oktober - Sunny

27. Oktober - Jeannette

28. Oktober - Smeralda, Gaston

29. Oktober - Toro

30. Oktober - Staksi

31. Oktober - Samthea, Jakob

Auf was freut ihr euch im Oktober besonders in Animal Crossing: New Horizons?