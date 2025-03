Animal Crossing: Jemand hat eine so absurde Menge Sterni-Coupons gesammelt, dass es 2,5 Stunden gedauert hat um alle einzulösen

Animal Crossing kann das Einlösen von vielen Sterni-Coupons zur Tortur werden lassen.

In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr Nook-Meilen durch das Abschließen von Quests sammeln und diese in Sterni-Coupons umwandeln, die ihr wiederum verkaufen könnt. Ihr solltet allerdings nicht zu viele Gutscheine ansammeln, denn sonst blüht euch stundenlanges, stumpfes Abarbeiten.

User u/dogravestastegood hat mit stolzen 200.000 Meilen über 400 Sterni-Coupons gespart. Um diesen Haufen in bare Münze umzuwandeln, dauerte es eigenen Aussagen nach ganze 2,5 Stunden, in denen der arme A-Button einer bemitleidenswerten Nintendo Switch ohne Rücksicht auf Verluste malträtiert wurde.

Um die Scheine zu bekommen und einzulösen, müssen sich Animal Crossing-Fans durch mehrere Dialoge klicken, die auch noch mit Gesprächsoptionen aufwarten. Vor allem bei größeren Mengen von Items kann das wirklich nervig werden und kostet viel Zeit.

So viel Geld waren die Coupons wert: Insgesamt zahlten Nepp und Schlepp für die vielen Coupons 1.440.000 Sternis. Der wahre Preis sei allerdings "die geistige Gesundheit" und ein schmerzender Daumen, stellt u/dogravestastegood fest.

Das nächste Animal Crossing sollte hier nachbessern

Diese kleine Geschichte zeigt auch einen Community-Wunsch auf, der in den Kommentaren mehr als deutlich wird. Viele Fans kennen das Problem nur allzu gut. Es dauert einfach zu lange, mehrere Items abzugeben oder zu verkaufen, wenn auch in kleineren Maßstäben.

„Sie müssen wirklich eine Option einbauen, mehrere Dinge auf einmal zu kaufen. Warum müssen wir den A-Button 10.000 spammen? Das Gleiche gilt für Crafting. Deshalb kann ich mich nicht überwinden, Fischköder zu machen.“

Immerhin verwendet das Spiel beim Herstellen von mehreren Gegenständen schnellere Animationen, aber mit einem Klick direkt mehrere Items auf einen Schlag herauszuholen, wäre dennoch ein sinnvolles Quality-of-Life Feature für die Zukunft.

Ein weiterer Vorschlag, der sich speziell auf die Nook-Meilen bezieht: „Es sollte einfach eine Option geben, die Meilen direkt in Sternis am Terminal umzuwandeln“, meint eine Userin und bekommt dafür viel Zustimmung.

Für eine mögliche Fortsetzung bleibt auf jeden Fall genug Potenzial für Verbesserungen an dieser Baustelle übrig, das Nintendo hoffentlich erkannt hat.

Übrigens: Falls ihr während der Wartezeit auf das nächste Animal Crossing gerade nach Alternativen sucht, könnte Amber Isle etwas für euch sein. Das "Animal Crossing mit Dinos" gibt es mittlerweile auch für Switch.

1:29 Animal Crossing mit Dinos: Amber Isle ist jetzt für Nintendo Switch erschienen

Stille zum neuen Animal Crossing

Offiziell ist zu einem Nachfolger aktuell nicht viel bekannt. Allerdings war Animal Crossing auf der Nintendo Switch ein riesiger Erfolg und sitzt mit über 47 Millionen verkauften Einheiten auf Platz 2 der meistverkauften Switch-Spiele. Nur Mario Kart 8 Deluxe war erfolgreicher.

Wir können also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es mit Animal Crossing weitergeht. Besonders jetzt, da die Nintendo Switch 2 unmittelbar vor der Tür steht, dauert es mit einer Ankündigung vielleicht gar nicht mehr so lange.

Was meint ihr, hat sich die stupide Arbeit für über eine Million Sternis gelohnt?