Neues Animal Crossing für Nintendo Switch 2: So wahrscheinlich ist eine Fortsetzung und diese Gerüchte gibt es

So steht es um ein neues Animal Crossing für die Nintendo Switch 2.

Nach Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch warten Fans der beliebten Lifesim nun seit über fünf Jahren auf eine Fortsetzung. Mit dem Release der neuen Nintendo Switch 2 stellt sich nun umso mehr die Frage, wie es um einen weiteren Teil der Reihe steht. Wir fassen euch Gerüchte und Wahrscheinlichkeiten zusammen.

Was sagt Nintendo zum nächsten Animal Crossing?

Diesen Teil können wir kurz halten: Gar nichts. Bisher hat der Konzern kein neues Animal Crossing angekündigt. Das letzte offizielle Lebenszeichen war ein kleines Update für New Horizons, was den Switch-Titel fit für die neue Konsole gemacht hat.

Ob das aktuelle Spiel noch eine richtige Nintendo Switch 2-Edition mit größeren technischen Neuerungen bekommt, ist nicht bekannt. Derzeit profitiert ihr auf der stärkeren Hardware mit Abwärtskompatibilität aber immerhin von deutlich kürzeren Ladezeiten.

Wie wahrscheinlich ist ein neues Animal Crossing?

Unabhängig von Nintendos Schweigen ist ein weiterer Teil der Reihe sehr wahrscheinlich. Das liegt vor allem an den Verkaufszahlen von New Horizons, die extrem hoch ausfallen (via Nintendo).

In den offiziellen Daten der verkauften Nintendo-Exklusives auf der Switch hat es sich Animal Crossing mit knapp 48 Millionen verkauften Exemplaren auf Platz 2 gemütlich gemacht. Darüber liegt nur Mario Kart 8 Deluxe mit 68 Millionen. Das allein sollte Grund genug sein, um das Franchise auch auf der neuen Konsole zu bedienen.

Wann könnte ein neues Animal Crossing erscheinen?

Nintendo hat sich dagegen entschieden, Animal Crossing als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen. Das ist aber keine Besonderheit. Auch New Horizons erschien erst drei Jahre nach dem Release der ersten Switch.

Womöglich geht Nintendo wieder diesen Weg und wartet erstmal ab, bis genügend Menschen eine Switch 2 zu Hause haben, für die sie sich das neue Animal Crossing kaufen können. Wenn dem so ist, könnte es also durchaus noch ein paar Jahre dauern.

Für die Wartezeit könnte vielleicht das kostenlose Floatopia etwas für euch sein. Was dahinter steckt, haben wir euch in diesem kurzen Video knapp zusammengefasst:

1:20 Floatopia in 79 Sekunden: Das steckt hinter der kostenlosen Animal Crossing-Alternative

Warum sollte Nintendo so lange warten? Das Launch-Lineup neuer Konsolen konzentriert sich oft auf wenige First Party-Titel als Kaufanreiz, wie wir beispielsweise auch bei PS5, Xbox Series oder der Switch 1 erlebt haben.

Neben den ausgewählten Appetithäppchen, wie Mario Kart World, werden viele Release-Highlights von Publishern erst später eingeplant, wenn sich die Hardware weiter verbreitet hat und Entwicklerstudios mehr Zeit hatten, sich mit der neuen Technik auseinanderzusetzen.

Aktuell wurde die Switch 1 über 152 Millionen Mal verkauft. Der Großteil dieses Erfolgs verteilt sich aber über einen Zeitraum von 8 Jahren und nicht auf einen kurzen Peak zur Veröffentlichung des Geräts.

Die Switch 2 kann, egal wie gut sie sich in den ersten Wochen verkauft, mit einer so großen Zielgruppe erst einmal nicht mithalten. Die potenzielle Käuferschaft auf der neuen Konsole ist bis auf weiteres also vergleichsweise klein, was dem Erfolg großer Spiele im Weg stehen könnte.

Nintendo hat offenbar erstmal andere Pläne

Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden soll die große Fortsetzung eines zehn Jahre alten Nintendo-Franchises 2026 erscheinen. Die beiden Reihen ähnlich sich in vielen Punkten und das könnte sich auch auf einen möglichen Animal Crossing-Release auswirken.

Es bleibt abzuwarten, ob der Konzern zwei große Titel für ähnliche Zielgruppen in einem naheliegenden Zeitraum veröffentlichen würde. Etwas Luft zwischen Tomodachi Life und Animal Crossing scheint zumindest sinnvoll und macht einen AC-Release nach 2026 wahrscheinlicher.

Was ist Tomodachi Life? Tomodachi Life kommt zurück: Neuer Teil von Nintendos abgefahrenster Animal Crossing-Alternative für Switch angekündigt von Linda Sprenger

Diese Gerüchte gibt es zum nächsten Animal Crossing

Gerücht 1: Mit etwas Glück dauert es aber vielleicht nicht ganz so lange. Es gibt beispielsweise ein älteres Gerücht, das einen Release im Jahr 2026 für Nintendo Switch 2 voraussagt. Das sagt zumindest Nash Weedle, der sich in der Vergangenheit bereits korrekt zum Release von Metroid Dread geäußert hatte (via GameRant).

Demnach würde der nächste Teil den Multiplayer-Modus stark ausbauen. Dazu gehört angeblich auch eine ganze Stadt, in der sich Fans online treffen können, um sich dort auszutauschen und Minispiele zu spielen. Ob das alles stimmt, bleibt aber abzuwarten.

Gerücht 2: Außerdem hat Anfang 2025 ein Patent von Nintendo für Aufsehen in der Community gesorgt. Darin ging es um das “Island Newspaper”, das es bereits in der Switch Online-App zu lesen gibt (via DualShockers).

Die digitale Zeitung informiert Fans über anstehende Events in Animal Crossing New Horizons und dient als Hilfestellung, die man während des Spielens auf dem Smartphone parallel nutzen kann.

Womöglich wollte sich Nintendo mit dem Patent absichern, um es für eine mögliche Fortsetzung erneut in ähnlicher Form nutzen zu können – zumindest glauben das einige Fans. Möglich ist das, es bleibt aber letztlich Spekulation.

Was denkt ihr: Welche Features wünscht ihr euch für das nächste Animal Crossing und was glaubt ihr, wann es erscheint?