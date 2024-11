Neuer Anime-Film auf Amazon Prime erreicht als fünfter Anime überhaupt 100% bei Rotten Tomatoes

Look Back erinnert nicht nur stilistisch manchmal an Studio Ghibli-Filme, sondern kann auch qualitativ mithalten.

Wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr als nächstes gucken sollt und ein Herz für Anime-Filme habt, könnte Look Back etwas für euch sein. Der Streifen steht bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit und kann einen überragend guten 100 %-Score bei Rotten Tomatoes vorweisen. Das macht ihn zu einem von nur fünf Anime-Filmen, denen das jemals gelungen ist.

Look Back steht auf Rotten Tomatoes bei einem Kritiker-Score von satten 100 %

Darum geht's: In Look Back erleben wir die Geschichte der beiden Mädchen Fujino und Kyomoto, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine strotzt nur so vor Selbstbewusstsein, während die andere extrem zurückhaltend ist.

Was die beiden verbindet, ist die Liebe zum Manga zeichnen. Sie freunden sich an und müssen sich mit einer echten Tragödie auseinandersetzen.

1:44 Look Back-Trailer zum Amazon Prime-Anime zeigt herzzerreißende Freundschaft und Manga-Liebe

Perfekter Score auf Rotten Tomatoes: Der neue Film, der auf einem Manga des Chainsaw Man-Erfinders Tatsuki Fujimoto basiert, kann jetzt auf Amazon Prime gestreamt werden und erfreut sich größter Beliebtheit.

Die Kritiker*innen sind sich einig und 19 Reviews haben dem Film einen perfekten 100 %-Score auf Rotten Tomatoes beschert. Das Publikum sieht das ganz ähnlich, das neu umbenannte Popcornmeter (ehemals der Publikums-Score) steht bei 99 %.

Das sagen die Fans: An Look Back wird beinahe alles gelobt. Der Film erzähle eine berührende, mitreißende Story, die sich um Trauer, Kreativität und Freundschaft dreht. Darin liege eine simple Kraft und Eleganz, wie sie auch Haikus oder eben die vierteiligen Manga-Strips auszeichnen, die in diesem Anime eine so wichtige Rolle spielen.

Das sind die anderen Filme, die das bisher geschafft haben:

Look Back ist erst der fünfte Anime-Film, dem so ein perfekter Score auf der Review-Aggregator-Seite vergönnt war. Insgesamt haben es gerade einmal acht Animations-Filme geschafft. Wenn nur Anime-Filme und keine Disney- oder Studio Ghibli-Filme mit einbezogen werden, bleiben sogar nur noch zwei Filme übrig (The First Slam Dunk und Look Back).

Das sind die fünf Animes mit 100 %-Score:

Die Legende der Prinzessin Kaguya

Die letzten Glühwürmchen

The First Slam Dunk

Tränen der Erinnerung - Only Yesterday

Look Back

Die Animationsfilme, die sonst noch einen perfekten Rotten Tomatoes-Score hatten, aber eben keine Animes im klassischen Sinne darstellen, sind Walt Disneys Pinocchio von 1940, Toy Story und Toy Story 2.

Wie aussagekräftig ist das? In diesem Fall handelt es sich um eine ziemlich aussagekräftige Durchschnittsbewertung. Immerhin konnte der Film schon eine ganze Weile angesehen werden und die 100 % beruhen nicht nur auf einigen wenigen Reviews, sondern zumindest 19 Stück, die sich alle einig waren.

Auch der hohe Publikums-Score macht deutlich, dass wir es hier offenbar mit einem echten Ausnahme-Werk zu tun haben.

Habt ihr Look Back schon gesehen und falls ja: Wie fandet ihr ihn? Was ist euer Lieblings-Animefilm?