"Das ist eine Beleidigung!" Anime-Fan nennt andere Serien Solo Leveling-Kopien und die Community lässt das nicht auf sich sitzen

Dokja Kim auf Omniscient Readers Viewpoint will sicherlich selbst nicht als Jin-Woo Klon bezeichnet werden. (© REDICE Studio)

Durch Solo Levelings großen Erfolg entdecken immer mehr Zuschauer*innen und Leser*innen weitere südkoreanische Webcomics für sich. Dabei müssen Fans feststellen, dass einiges an Jin-Woo nicht gerade eine Seltenheit in der Welt der südkoreanischen Geschichten ist.

Ein Fan hat den Fehler gemacht, daher zu denken, dass es sich um “Solo Leveling-Klone” handle und wird von der Community zurechtgewiesen. Denn Jin-Woo war nicht der erste Charakter dieser Art.

Solo Leveling-Fan bemerkt Ähnlichkeiten bei anderen Webcomics

Animationsstudio Geek veröffentlicht am 16. Januar einen zweiten Trailer zur neuen Anime-Serie “Tomb Raider King”, der sehr oft mit Solo Leveling verglichen wurde. Im Kommentarbereich auf X weist beispielswiese User RealBaoZakeruga darauf hin, dass es eine Vielzahl an “Solo Leveling-Klonen/Kopien” in der Welt der südkoreanischen Webcomics gebe.

Auf den ersten Blick sind Gemeinsamkeiten mit Solo Leveling zu sehen: Der Protagonist hat schwarze Haare und eine kühne Ausstrahlung – manchmal steckt sogar im Titel das Wort “Level” oder “S-Klasse”, wie es Fans aus Solo Leveling kennen.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zur kommenden Anime-Adaption von Tomb Raider King anschauen:

Da hören aber die Gemeinsamkeiten bei dem Großteil der gezeigten Webcomics auch auf, wie einige Fans richtig anmerken.

Solo Levelings Gimmicks und Jin-Woos Aussehen sind nicht einzigartig

Viele User ärgern sich über den Vergleich wie beispielsweise User rollingruritto:

“Das ist eine Beleidigung für die meisten der aufgelisteten Titel hier! Sag doch einfach, dass du nichts anderes als Solo Leveling gelesen hast!”

Einige User*innen (DerpyJeeves und mrjj765) sprechen sogar davon, dass Solo Leveling nur eine Kopie des alten Webcomics “The Gamer” von 2013, mit fast der gleichen Prämisse ist. Jin-Woos Aussehen entspricht ganz einfach dem männlichen koreanischen Schönheitsideal: schwarze kurze Haare, groß und eine kühne Ausstrahlung.

Auch S-Ränge oder -Klassifizierungen wurden schon vor der beliebten Serie in anderen Geschichten verwendet, wie in Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Bleach, Yu Yu Hakusho und in unzähligen Isekai-Serien.

Das Gleiche gilt für die Prämisse des Auflevelns, das bereits zu Zeiten von The Gamer und Sword Art Online bei einem großen Erfolg verarbeitet und auch danach in viele andere Serien eingebaut wurde.

Das hat es mit den genannten Serien auf sich

Abseits des Aussehens und den Videospiel-Elementen eines Statusbildschirms haben die gezeigten Webcomics Omniscient Readers Viewpoint, S-Class Hunters, The World After The Fall und andere Serien kaum eine Gemeinsamkeit mit Solo Leveling.

Solo Leveling gehört trotzdem mit Tower of God und God of Highschool zu den erfolgreichsten Adaptionen eines südkoreanischen Webcomics, die erst die Adaption von solchen südkoreanischen Webcomics so richtig ermöglicht haben.

Omniscient Readers Viewpoint und das genannte Tomb Raider King sehen sich aus einem einfachen Grund so ähnlich: die beiden Webcomics werden vom gleichen Studio (REDICE) wie Solo Leveling produziert und gezeichnet.

Mehr zu Omniscient Readers Viewpoint und wieso es trotz einer komplett anderen Prämisse, etwas für Solo Leveling-Fans sein könnte, findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Kennt ihr noch weitere südkoreanische Webcomics, die unfairerweise mit Solo Leveling verglichen werden und wie steht ihr zum Gimmick des Auflevelns in Fantasy-Geschichten?