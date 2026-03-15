Red Dead Redemption 2-Genie erreicht Unglaubliches: Er schafft, dass Rockstars Open World auf seinem Handy funktioniert - und sie läuft mit 10 FPS

Eigentlich hätten wir nicht gedacht, dass Red Dead Redemption 2 auf einem Handy funktionieren würde. Aber dieser Fan hat es zum Laufen gebracht – wenn auch nicht besonders gut.

David Molke
15.03.2026 | 19:15 Uhr

Ein dickes Ding: Red Dead Redemption 2 läuft auf dem Handy, wie dieser Versuch zeigt. Ein dickes Ding: Red Dead Redemption 2 läuft auf dem Handy, wie dieser Versuch zeigt.

Handys werden immer leistungsfähiger und könnten in Zukunft noch wichtiger werden, wenn es um Spiele-Veröffentlichungen geht. Dabei liegt die Betonung ganz klar auf "in Zukunft", denn grafisch aufwändige Spiele wie Red Dead Redemption 2 laufen einfach noch nicht besonders gut auf den mobilen Endgeräten.

Wie dieser trotzdem ziemlich beeindruckende Versuch hier zeigt, ist es aber durchaus machbar, wenn auch mit Abstrichen.

Red Dead Redemption 2 auf dem Handy? Ja, das geht.

Red Dead Redemption 2 sieht auf einem entsprechend hochgerüsteten PC oder PS5 und Xbox Series X schlicht umwerfend aus. Es läuft aber auch auf Xbox One oder PS4, und die Leistung vieler moderner Handys ist von dieser Hardware mittlerweile gar nicht mehr weit entfernt.

Video starten 10:45 Die Rückkehr von Red Dead Redemption ist ein Witz, aber inzwischen leider auch typisch Rockstar

So funktioniert's: Rockstars Open World-Blockbuster gibt es offiziell noch nicht für das Handy, aber das hält gewiefte Bastler und Fans natürlich nicht davon ab, es trotzdem zu probieren. Mit Hilfe eines Emulators und dem extra auf Gaming ausgelegten Red Magic 9 Pro hat es der YouTuber Serg Pavlov dann auch tatsächlich geschafft, RDR2 auf dem Handy zu zocken.

Aber nicht besonders gut: Selbst mit allen Grafik-Einstellungen auf das absolute Minimum herunter geschraubt macht Red Dead Redemption 2 auf dem Handy aber beileibe keinen guten Eindruck. Ganz im Gegenteil. Es kommt ständig zu Textur-Fehlern, die Framerate ruckelt irgendwo zwischen 6 und 11 FPS vor sich hin und der Ton stottert quasi ununterbrochen.

So sieht das dann aus:

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Spaß macht es sicherlich nicht, so Red Dead Redemption 2 zu spielen. Aber dass es überhaupt funktioniert, wirkt natürlich trotzdem einigermaßen beeindruckend.

In den Kommentaren finden sich dann auch jede Menge mehr oder weniger ernst gemeinte Sprüche von Fans, die RDR 2 zum Beispiel nicht einmal auf ihrem Laptop oder etwas älteren PC zum Laufen bekommen. Aber auf diesem Handy geht's (irgendwie):

"10 FPS, Sound-Stottern ... ah, meine Kindheit. Das ist, wie ich Assassin's Creed 2 damals gespielt habe."

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Angesichts der Tatsache, dass Spiele wie Fortnite, Genshin Impact oder PUBG schon lange ganz hervorragend auf dem Handy gezockt werden können, erscheint das Ganze natürlich etwas weniger überraschend. Mittlerweile geht das auch mit mehreren Call of Duty-Spielen und Warzone.

Würde sich jemand die Mühe machen, eine dedizierte Mobile-Version von Red Dead Redemption 2 zu portieren, könnte das Spiel sicherlich noch viel besser laufen. Immerhin geht das auch auf der PS4, und die wird von neuen Handys schon einigermaßen hinter sich gelassen.

Aber solche Machbarkeitsstudien wie hier oder die Performance von Resident Evil Village und Assassin's Creed Mirage zeigen auch, dass es selbst mit den neusten und leistungsstärksten Handys noch nicht getan ist. Wollen wir grafisch aufwändige 3D-Titel wie diese in ihrer ganzen Pracht genießen, müssen wir wohl weiterhin auf stationäre Konsolen und leistungsfähige PCs setzen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Wie findet ihr das Video? Was sagt ihr zur Performance und würdet ihr euch Spiele wie RDR 2 oder GTA 6 auf dem Handy wünschen?

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Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

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