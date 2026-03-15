In One Piece Staffel 2 Folge 3 hat Mackenyu als Zorro tatsächlich gegen alle 100 Gegner gekämpft - und war dabei sogar verletzt

Zorro ist berühmt für seinen Drei-Schwerter-Stil. (Bild: Netflix)

Seit dem 10. März können wir auf Netflix die zweite Staffel der One Piece-Live-Action-Adaption schauen. In einer der Folgen legt sich Zorro mit einem Haufen Gegner an. Das ist an sich nichts Besonderes für den Schwertkämpfer, in diesem Fall hat sich der Schauspieler Mackenyu aber selbst übertroffen.

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 2 Folge 3.

Mackenyu hat sich für seine Kampfszene richtig ins Zeug gelegt

Die Rede ist von der langen und intensiven Kampfszene in Folge 3 in Whiskey Peak, einer Stadt auf der Grandline-Insel Kaktus Island. Dort bekommen es die Strohhüte mit unzähligen Schläger*innen der Baroque-Firma zu tun. Zorro stellt sich alleine 100 von ihnen – und sein Schauspieler Mackenyu ebenfalls, sogar mit gebrochenem Finger und nur 6 Stunden präziser Vorbereitung.

Statt nämlich auf einen trickreichen Schnitt oder Hilfe durch Stund-Doubles zu setzen, erlegte er alle 100 Feinde selbst, weil er wusste, dass die Fans mitzählen würden. Obwohl die reine Kampfszene an sich "nur" 15 Minuten in Anspruch nimmt, war sie eine große Herausforderung für ihn. Die Choreographie musste sitzen und das in viel kürzerer Vorbereitungszeit, als eigentlich üblich, wie Mackenyu gegenüber blackfilmandtv verriet:

„Ich hatte sechs Stunden Zeit, um das Ganze zu perfektionieren. [...] Wir hatten 15 Minuten Zeit zum Töten, und sie gaben mir sechs Stunden. ‚Mackenyu, du hast sechs Stunden. Übe es, präge es dir ein, wir drehen morgen!‘“ Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

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Dank seiner Fähigkeiten schaffte er es aber – sogar mit gebrochenem Finger, was auch für seinen Charakter Zorro mehr als typisch wäre. Entsprechend stolz zeigt sich der Schauspieler über seine Leistung: "Das war es definitiv wert."

Diese besondere Kampfszene dürfte mit der Grund sein, warum Mackenyu bereits vor dem Start der zweiten Staffel damit geprahlt hat, dass die neue Staffel besser als die erste werde.

Und die Wertungen der Kritiker*innen und Fans geben ihm recht. Die Fortsetzung schneidet auf Rotten Tomatoes noch besser ab, als die ohnehin schon gut bewertete erste Staffel. Mehr dazu lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Aber jetzt noch einmal kurz zurück zur Kampfszene: Wie gefiel euch die dritte Folge und Zorros bzw. Mackenyus Leistung?