Der PS-Button am PS5-Controller hat eine versteckte vierte Funktion - kennt ihr sie?

Der PS-Button auf dem DualSense führt bekanntlich zum Home-Bildschirm und Control Center. Es gibt aber noch weitere Funktionen.

Eleen Reinke
15.03.2026 | 19:30 Uhr

Der DualSense kann etwas, wovon viele gar nichts wissen. Der DualSense kann etwas, wovon viele gar nichts wissen.

Die eher unauffällige PS-Taste am DualSense-Controller der PlayStation 5 betätigen viele von euch vermutlich regelmäßig. Immerhin ist sie ein schneller Weg, um auf den Home-Bildschirm der Konsole zurückzukommen, ohne etwa ein Spiel schließen zu müssen.

Daneben hat sie aber auch ein paar weitere Funktionen. So könnt ihr damit das Control Center öffnen und sogar den Controller ausschalten. Es gibt aber noch eine weitere Funktion, die man besonders leicht übersehen kann.

Schnelle Spiele-Hilfe mit dem DualSense-Controller

Video starten 50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Auf der offiziellen Support-Seite von PlayStation sind sogar nur zwei Funktionen für den PS-Button des DualSense aufgeführt. Das sind die Optionen, die die meisten von euch auch kennen und regelmäßig nutzen dürften:

  • Zum Aufrufen des Control Centers müsst ihr den PS-Button einmal drücken.
  • Zum Aufrufen des Home-Bildschirms müsst ihr den PS-Button gedrückt halten.

Allerdings gibt es sogar noch zwei weitere Optionen. Zum einen könnt ihr den Controller damit auch ausschalten, selbst wenn die PS5 noch läuft. Dafür müsst ihr die Taste nur für mehrere Sekunden gedrückt halten.

Noch unbekannter dürfte allerdings der Doppelklick sein. Drückt ihr den Button nämlich im Spiel zweimal kurz hintereinander, öffnet ihr damit die Spielehilfe-Karte. Darüber könnt ihr dann etwa auf die Schnelle Guides und Tipps zu eurem aktuellen Spiel finden. Bei einem Multiplayer- oder Koop-Spiel öffnet ihr stattdessen eure Spielgruppe, über die ihr andere Leute einladen könnt.

YouTuber John Glasscock zeigt das in einem kurzen Video:

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Das ist übrigens nicht die einzige Funktion des PlayStation 5-Controllers, die gar nicht bei den offiziellen Funktionen aufgeführt ist. Auch der Mute-Button kann eigentlich mehr, als Sony angibt – nämlich allen ausgegebenen Sound abschalten. Der DualSense ist dabei nicht die einzige Konsole, die ein paar eher versteckte Kniffe besitzt:

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Dass diese Funktion leicht zu übersehen oder vergessen ist, ist nicht verwunderlich. Sie ist nämlich durchaus etwas frickelig zu bedienen. Tippt ihr zu lange oder zu langsam hintereinander auf den Button, könnt ihr schnell stattdessen eine der anderen Funktionen auslösen. Aber sie dient immerhin als nette Abkürzung, die euch ein paar Clicks sparen kann.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Kanntet ihr diese Nutzung der PS-Taste bereits und falls ja: Verwendet ihr sie selbst?

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