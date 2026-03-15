Pokémon Feuerrot-Pechvogel findet nach 30 Jahren sein erstes Shiny und es ist auch noch legendär - killt es versehentlich mit kritischem Treffer

So ähnlich dürfte wohl jeder Trainer gucken, dem das schon einmal passiert ist.

Die Jagd nach den seltenen shiny Pokémon kann hunderte bis tausende Stunden an Zeit fressen, wie Fans wissen. Während es aber schon bei gewöhnlichen Pokémon lange dauern kann, die begehrten schillernden Varianten anzutreffen, ist es bei Legendären Pokémon noch einmal deutlich schwieriger. In vielen späteren Generationen sind sie nämlich "shiny-locked", können also gar nicht schillernd sein.



Umso bitterer ist da das Erlebnis dieses Fans, dessen allererstes Shiny überhaupt ein Arktos in Pokémon Feuerrot ist – und das Zusammentreffen nimmt kein gutes Ende.

Pokémon-Fan hat riesiges Pech, aber macht auch einen großen Fehler

Reddit-User cl350 hat vor ein paar Tagen im Pokémon-Subreddit ein kurzes Video des schicksalhaften Momentes geteilt. Laut eigener Aussage hat er hier nämlich sein erstes Shiny überhaupt getroffen, obwohl er bereits seit der allerersten Generation spielt. Und nicht nur das, es ist auch noch das Legendäre Pokémon Arktos.

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Autoplay

Was erstmal ein Grund zur Freude zu sein scheint, geht aber sehr schnell schief. cl350 schickt nämlich sein Glurak auf Level 40 in den Kampf und setzt mit ihm die Attacke Flammenwurf ein, um Arktos zu schwächen.

Feuer ist zwar sehr effektiv gegen den Eisvogel, da Arktos Level 50 ist, sollte es diesen Angriff aber normalerweise überleben und sich danach leichter fangen lassen. Normalerweise.

Stattdessen kommt es, wie es kommen muss: Glurak landet einen kritischen Treffer und besiegt Arktos mit einem einzigen Schlag:

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Zwar ist Artok selbst damit nicht verloren – immerhin kann der Fan einfach einen älteren Spielstand laden und es sich doch noch schnappen –, aber die Chancen, noch einmal eine schillernde Variante zu finden, sind wirklich verschwindend gering.

Aus der Community gibt es trotzdem nur bedingt Mitleid. Grund dafür ist vor allem, dass viele Fans ob der Strategie von cl350 einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Schließlich ist Flammenwurf mit einer Stärke von 95 eine der mächtigsten Feuerattacken im Spiel und wie bereits erwähnt auch noch sehr effektiv gegen Arktos.

Selbst wenn Arktos den Angriff unter normalen Umständen überlebt hätte, ist das Risiko bei der so seltenen schillernden Variante doch einfach zu groß. Hier wäre es besser gewesen, seine Lebenspunkte mit schwächeren Attacken stückchenweise zu senken.

Obendrein hat Flammenwurf eine Chance von 10 Prozent, ein Ziel zu verbrennen, wodurch es jede Runde Schaden nimmt – ebenfalls eine sehr schlechte Idee, wenn man ein starkes Pokémon fangen will, das durchaus einige Hyperbälle fressen kann. Im schlimmsten Falle wird es dann von der Verbrennung besiegt, ehe man es schafft.

Aber schlechte Entscheidungen hin oder her, es ist so oder so bitter anzusehen.

Über welches Pokémon, das ihr versehentlich besiegt habt, habt ihr euch am meisten geärgert?