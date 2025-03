Der beste Videospiel-Song aller Zeiten ist jetzt schon 35 Jahre alt

Kennt ihr noch das Spiel mit dem besten Theme aller Zeiten?

Spaßiges Gameplay, augenöffnende Grafik und denkwürdige Storys werden häufig als Erstes genannt, wenn wir über Meilensteine der Spielegeschichte sprechen. Kein Wunder, immerhin sind das die drei Elemente, die häufig am prägnantesten im Vordergrund stehen.

Nicht weniger wichtig ist aber auch der Sound und die Musik eines Spiels. Häufig sind es sogar bestimmte Titel, die uns auch Jahre nach dem Erlebnis eines Spiels noch daran zurückdenken lassen. Ein bestimmtes Stück hat sich dabei so sehr in unser Ohr gegraben, dass wir es wohl bis zum Ende aller Tage nicht vergessen werden.

Die Musik von Monkey Island verzaubert uns auch heute noch

In der GamePro-Redaktion sind wir uns einig – das Theme von Monkey Island ist der beste Videospiel-Track aller Zeiten. Na gut, immerhin zwei von uns denken das und alle anderen haben wir einem dreiköpfigen Affen zum Fraß vorgeworfen. Ihr versteht die Anspielung nicht? Dann lest unbedingt weiter!

Die Südsee-Melodie aus der Feder von Michael Land bringt so ziemlich jeden und jede Freibeuter*in da draußen zum grinsen, sorgt einfach für gute Laune und verpasst uns einen Ohrwurm, noch bevor wir "Piratenschatz" sagen können. Solltet ihr in den vergangen 35 Jahren unter einem Stein in der Karibik gelebt haben, solltet ihr das Theme spätestens jetzt anhören - die richtige Stelle haben wir mit einem X markiert (aber auch unterhalb eingebettet).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

"Du kämpfst wie eine Kuh!"

In der Monkey Island-Reihe steckt natürlich noch viel mehr, als ein fantastischer Soundtrack. Aber segeln wir zuerst zurück ins Jahr 1990, als das legendäre Point and Click-Adventure das Licht der Welt erblickte.

Entwickelt wurde das Spiel von Ron Gilbert, der sich für The Secret of Monkey Island – den ersten Teil der Reihe – aber noch Unterstützung von Tim Schafer und Dave Grossman dazu holte. Das Spiel überzeugte vor allem mit seinem Humor, tollen Rätseln und sympathischen Charakteren.

Allen voran das Dreiergespann aus dem naiven Möchtegern-Piraten Guybrush Treepwood, seiner großen Liebe Elaine Marley und dem gefürchteten Piraten-Kapitän LeChuck haben uns schwer begeistert. Aber auch Nebencharaktere wie die Voodoo Lady Corina oder der exzentrische Verkäufer Stan S. Stanman sind uns dabei besonders in Erinnerung geblieben.

Mit unserer Spielfigur Guybrush haben wir aber nicht nur genretypische (sehr kreative) Rätsel gelöst, sondern etwa auch legendäre Beleidigungsduelle bestritten und den ein oder anderen NPC mit dem – heute als Running-Gag geltenden – Spruch "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" abgelenkt. Oder es zumindest versucht.

Ein Jahr nach dem ersten Teil folge dann schon der Nachfolger Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, ebenfalls entwickelt von Gilbert, Schafer und Grossman.

Im Gegensatz zum ersten Teil, konnte die Fortsetzung aber keinen großen Erfolg feiern und verkaufte sich gerade einmal 25.000 mal. Gilbert verließ Lucasfilm Games und Schafer entwickelte Titel wie Grim Fandango, während Grossman etwa an Day of the Tentacle arbeitete.

Mit der Serie ging es allerdings trotzdem weiter: 1997 erschien mit The Curse of Monkey Island ein dritter Teil, der allerdings ohne die Hilfe von Gilbert und seinem Team entstand. 2000 folgte dann noch Escape from Monkey Island, bevor die Reihe 2009 mit Tales of Monkey Island vorläufig ein neues Zuhause fand. Der fünfte Teil wurde nämlich von Telltale Games entwickelt und von Daedalic vertrieben.

Ein überraschendes Comeback

Danach wurde es eine ganze Weile ruhig. Es erschienen zwar Neuauflagen der ersten Teile als Special Edition, aber es sollte bis 2022, also 13 Jahre, dauern, bis die Titelfigur Guybrush Threepwood erneut ins Abenteuer zog.

Die Ankündigung von Return to Monkey Island kam nicht nur überraschend, sondern auch mit prominenter Unterstützung – Ron Gilbert und Dave Grossman kehrten nämlich als Entwickler zurück.

Im Trailer bekommt ihr einen Einblick in den neusten Teil der Reihe:

1:35 Return to Monkey Island hat jetzt auch eine deutsche Sprachausgabe

Autoplay

Die Rückkehr der Monkey Island-Urgesteine hatte dabei auch spürbare Folgen, denn die Story ignorierte alle Releases nach Teil 2 und knüpfte stattdessen direkt an dessen Ende an.

Die eigentliche Fortsetzung kam damit schlappe 31 Jahre nach LeChuck's Revenge. Aber wie schon Kollege Dennis in seinem Test ganz richtig zitierte: "Point&Click-Fortsetzungen kommen nie zu spät, ebensowenig zu früh. Sie erscheinen genau dann, wenn sie es beabsichtigen." – LeChuck, der Graue.

Welche Geschichten verbindet ihr mit der Monkey Island-Serie und welche Teile habt ihr am liebsten gespielt? Welche Beleidigung ist eure liebste? Verratet es uns in den Kommentaren!