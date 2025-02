6000 mal so groß wie GTA 5: Diese Rollenspiel-Open-World ist einfach gigantisch – obwohl sie schon 29 Jahre alte ist

Habt ihr schon mal dieses riesige Open World bereist?

Spielwelten werden immer größer. Dieser Eindruck könnte zumindest entstehen, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen. Die Größe der Open Worlds ist eine Kennzahl, die unglaublich viele Leute interessiert, auch wenn in den Community oftmals der Eindruck entsteht, dass viele Spieler*innen sich eher wieder kürzere Spiele wünschen.

Beim heutigen Thema geht es allerdings um einen Titel, der alles andere als neu ist, genau genommen schon vor 29 Jahren erschien und mit den meisten offenen Spielwelten von heute den Boden aufwischt – zumindest in Sachen Größe.

The Elder Scrolls II: Daggerfall ist 487.000 km² groß

Besonders die älteren Semester unter euch haben es vermutlich erraten - heute geht es um The Elder Scrolls II: Daggerfall aus einer der wichtigsten Rollenspielreihen aller Zeiten. Das hatte 1996 zu seinem Release ein paar beeindruckende Kennzahlen zu bieten.

Nicht nur, dass die Welt mit 487.000 Quadratkilometern absurd groß war, in ihr lebten auch 750.000 NPCs in 15.000 Dörfern. Diese umwerfenden Zahlen waren allerdings nur möglich, da ein Großteil der Welt zufallsgeneriert wurde. Insbesondere zur damaligen Zeit dennoch eine beachtliche technische Leistung.

Um nochmal zu verdeutlichen, wie groß das Spiel ist: Der YouTube-Kanal How Big is the Map hat dazu einen Test gemacht und in einem Video gezeigt, wie lange wir brauchen, um von einer Ecke der Karte zur gegenüberliegenden Seite zu gelangen. Das Ergebnis: Über 60 Stunden dauerte der Spaziergang.

Der Titel ist aber nicht nur wegen seiner Größe auch heute noch beliebt. 2023 erschien mit Daggerfall Unity sogar eine Mod, die nicht nur Grafik und Performance des Spiels verbesserte, sondern auch zahlreiche Fehler beseitigte.

Wesentlich berühmter als Daggerfall sind vermutlich trotzdem eher die Nachfolger Morrowind, Oblivion und natürlich Skyrim. Vor allem letzteres ist maßgeblich daran Schuld, dass die Gaming-Welt händeringend auf neue Infos zu The Elder Scrolls 6 wartet. Das wurde zwar schon schon vor rund sechs Jahren angekündigt, ein Release erscheint aber noch heute in weiter Ferne.

Wenn ihr das Spiel und die Welt gerne selbst erkunden möchtet, könnt ihr das übrigens jederzeit tun. Daggerfall ist mittlerweile komplett kostenlos erhältlich und kann über Steam, GOG oder die offizielle Seite bezogen werden. Mit den oben genannten Mods sieht das Spiel auch heute noch ganz ansehnlich aus und lässt sich auch vernünftig spielen.

Heute gibt es übrigens noch einige Spielwelten, die tatsächlich größer sind als Daggerfall. Minecraft kommt etwa auf eine Größe von 4.096.000.000 km², No Man's Sky sogar auf über 82 Trilliarden km². Beide Spiele sind aber ebenfalls zufallsgeneriert. Das handgebaute GTA 5 kommt dagegen "nur" auf 81 km² und passt damit mehr als 6000 mal in die Spielwelt von Daggerfall.

Kanntet ihr Daggerfall und habt ihr es gespielt? Findet ihr so große Spielwelten faszinierend oder seid ihr lieber in kleinen Spielwelten unterwegs?