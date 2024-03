Anime-Show Tanoshii mit Ex-GamePro-Redakteur Nino Kerl startet heute Abend und hier sind alle wichtigen Infos

Die ganze Tanoshii-Truppe auf einem Bild. (Bild: © ZDF/Julian Canto)

Tanoshii als Ganzes befasst sich hauptsächlich mit beliebten und bekannten Titeln wie Dragon Ball, One Piece, Pokémon und allem, was mit Anime zu tun hat. Als Teil des Angebots auf verschiedenen Plattform startet heute Abend die dazugehörige Battle-Show rund um Anime wird “Tanoshii” vom ehemaligen Redakteur der GamePro und Anime-Fan Nino, auch bekannt als Ninotaku, moderiert.



Was ist “Tanoshii”? Die Marke soll laut KiKA (via Pressemitteilung) das neue Zuhause für Anime- und Manga-Fans in Deutschland sein und ist für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugänglich. Auf TikTok und YouTube möchte “Tanoshii” sich tiefer mit der Anime-Community befassen, Geheimtipps geben und über Neuerscheinungen in der Szene berichten.

Dort könnt ihr etwa die bekannten Content-Creator*innen Nadja Kraft (justnaddel), Haru Harutyunyan (Harut Estevao) und Christian Grünwald (Ontan) sehen.

Was ist die Battle-Show von Tanoshii?

In der Battle-Show von Tanoshii bilden jeweils zwei junge Fans mit einem Creator oder einer Creatorin ein Team. Danach treten die beiden Gruppen gegeneinander an. Pro Show finden fünf Runden statt, die sich aus Spielen und Quizzes zusammensetzen.

In diesen Runden müssen die gegenüberstehenden Teams ihr Anime- und Manga-Wissen unter Beweis stellen. Die Moderation übernimmt Nino Kerl, der von 2007 bis 2010 zunächst Trainee und dann Redakeur bei der GamePro war.

“Ich finde es großartig, dass das Thema Anime künftig auch bei KiKa und dem ZDF ein Zuhause findet.” - Nino

Wann und wo könnt ihr die Battle-Show anschauen?

Die Show mit Nino findet staffelweise auf Youtube, KiKa und in der ZDf-Mediathek statt. In der Mediathek startet sie bereits heute Abend (20. März) um 18:00 Uhr und ist auch im KiKA-Player und auf YouTube zu finden.

Ab morgen, Donnerstag, könnt ihr wöchentlich auf KiKA um 20.35 Uhr mit den jeweiligen Teams im Free-TV mitfiebern und mitraten.

Wie ist eure Meinung zu diesem Battle-Show-Format rund um Anime und Manga und würdet ihr bei der Show mitmachen, wenn ihr könntet?