Legendärer deutscher 'ZDF-Anime' kommt zurück ins Free-TV

Wickie und die starken Männer kehrt ins Free-TV zurück.

Wickie und die starken Männer feiert in 2024 sein 50-jähriges Jubiläum. Die Serie ist einer der ersten Animes, die im deutschen Free-TV liefen und diente sogar als Inspirationsquelle für One Piece. Wie ZDF und ZDFneo nun bekannt gaben, kehrt der Klassiker wieder zurück (via anime2you).

Wickie und die starken Männer: Notiert euch diese Sendetermine

Wann gibt es den Anime zu sehen? Da die Serie im kommenden Jahr ihren runden Geburtstag feiert, wird die Serie Anfang 2024 ausgestrahlt. Wollt ihr den Anime-Klassiker schauen, müsst ihr euch folgende Termine im Kalender markieren:

ZDFneo: 28. Januar 2024 ab 10:35 Uhr: Marathon-Special ab 29. Januar 2024 jeweils von Montag bis Freitag um 9:00 Uhr: Doppelfolgen mit deutscher Synchronisation

ZDF: 28. Januar 2024 ab 5:50 Uhr: Die ersten fünf Episoden von Staffel 2 28. Januar um 7:40 Uhr: Langfilm zur Serie



Solltet ihr die Termine verpassen, kann es gut sein, dass die Serie nach ihrer Ausstrahlung in der ZDFmediathek zu finden ist. Aktuell gibt es dort nur die computeranimierte Variante der Serie.

Worum geht es im Anime? Wickie und die starken Männer umfasst 78 Episoden, die in drei Staffeln ausgestrahlt wurden. Wir erleben dabei die Abenteuer des kleinen Jungen Wickie, der in einem Wikingerdorf lebt. Zusammen mit seinem Vater Halvar und der Wikinger-Mannschaft segeln sie auf den Weltmeeren.

Wickie hat nicht die typischen Eigenschaften eines starken Kriegers, sondern ist eher ängstlich und schwach. Doch der Junge ist den Erwachsenen trotzdem eine große Hilfe, da er sich für ausweglose Situationen die genialsten Lösungen einfallen lässt.

Wenn Wickie einen Einfall hat, reibt er sich an der Nase und besiegelt seine Idee mit einem Schnipsen. Die Wikinger lernen ihn dadurch immer mehr schätzen.

Ist Wickie und die starken Männer wirklich ein Anime? In unserem Anime-ABC haben wir euch bereits erklärt, dass alle Zeichentrickserien und -filme als Anime gelten, die in Japan produziert wurden.

Tatsächlich hat das ZDF das japanische Animationsstudio Zuiyo Eizo (heute: Nippon Animation) mit der Produktion von Wickie beauftragt. Deshalb kann die Serie als Anime bezeichnet werden.

Das Animationsstudio ist unter anderem für Heidi, Die Biene Maja und Pinocchio verantwortlich. Auch andere Animeserien wie Chibi Maruko Chan und Hunter X Hunter wurden in dem Studio produziert.

Welchen der ZDF-Animes habt ihr gerne geschaut?