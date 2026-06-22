Anker, Ninja, oder "Billo"-Marke? Mit günstigen Kühlboxen gegen die Hitzewelle

Kaltgetränke in der Sommerhitze: Wer länger unterwegs ist, kommt nicht um eine Kühlbox herum – aber muss es die teure Marke sein?

Wer kennt's nicht? Zu Hause alles frisch aus dem Kühlschrank in die Kühlbox und dazu eine Hand voll Kühlbatterien. "Diesmal wird es sicher kalt bleiben!", denkt man sich. Nach der Hitze im Auto und dem Weg zum Strand gönnt man sich das erste Getränk – das ist noch kühl. Kaum vergeht die Zeit bis zum zweiten, ist aber alles wieder warm. Wer das auch hasst, sollte eine bessere Lösung finden, und am Amazon Prime Day gibt es einiges abzugreifen!

Akku-Kühlboxen bei Amazon:

Anker SOLIX EverFrost – in 15 Minuten von 25 auf 0 °C

"Glamping" nennt man die Art von Camping mit einem Haufen "Luxusausstattung". Powerstations, Solarpanels und akkubetriebene Kühlboxen würden für viele dazuzählen, aber bei den aktuellen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung, darf man sich – find’ ich – diesen Luxus auch wirklich gönnen.

Der Griff des "Trolleys" dient auch als kleiner Tisch. Eine solide Gerätschaft für jede Outdoor-Aktivität.

Kaum eine Marke steht so sehr für diese Art von Camping, wie Anker SOLIX. Mit ihrem Know-how zu Akkus haben sie auch ihre elektrische Kühlbox mit einem Monster ausgestattet, denn die 288 Wh Akku reichen für über 4 Tage Betrieb bei einer Zieltemperatur von 4 °C und Außentemperatur von 25 °C. So einen eingebauten Akku haben tatsächlich nur die wenigsten Kühlboxen, aber dafür kostet sie auch mehr.

Über einen Ventilator wird die Luft in der Box verteilt, wodurch die Kühlung nicht nur gleichmäßiger, sondern auch schneller ist. So schafft der EverFrost 2 die Luft in der Box in 15 Minuten von 25 °C auf 0 °C herunterzukühlen! So werden eure Spaßgetränke im Nu kaltgestellt.

Ninja FrostVault – klassisch ohne Strom, aber lohnt sich das?

Während im großen Fach Kühlbatterien und Eiswürfel die Getränke kalt halten, kann in der Schublade alles kühl gehalten werden, das nicht nass werden sollte, zum Beispiel Sandwiches.

Ein weiterer Kühl-Trolley kommt von der Hype-Marke für Küchengeräte: Ninja. Mit seinen zwei Rollen und der zusätzlichen Schublade für Sachen, die trocken gekühlt werden sollten, sieht der Ninja FrostVault schon ziemlich solide aus, aber bei einem Preis von fast 300 € nicht einmal eine aktive Kühlung einzubauen? Für das Geld bekommt man definitiv etwas Stärkeres.

Starke Preis-Leistung, aber ohne Trolley – die Kesser Kompressor-Kühlbox

Für aktuell über 100 Euro weniger, bekommt ihr von der deutschen Marke Kesser. Die Marke ist besonders für ihre günstigen Produkte auf Amazon bekannt und liefert für starke Preise auch eine solide Leistung. Die 2-in-1-Kompressor-Kühlbox zum Beispiel hat zwar keine Rollen, aber dafür zwei Fächer, die unterschiedliche Zieltemperaturen halten können.

Nur das Nötigste: So nützlich Räder auch sind, Tragegriffe reichen komplett aus – und ein LED-Touchdisplay macht die Temperatursteuerung kinderleicht.

Mit einer aktiven Kühlung über einen Kompressor (wie eine klassische Gefrier- und Kühltruhe) erreicht die Box Kühltemperaturen von bis zu –20 °C. Für aktuell weniger als 200 Euro ist das ein Hammerangebot, aber man sollte eine Sache beachten:

Die Box hat keinen eingebauten Akku und muss per Steckdose oder Zigarettenanzünder betrieben werden. Für längere Trips kommt ihr also nicht um eine Powerstation herum, sofern ihr nicht eure Autobatterie komplett leersaugen wollt.

Am Ende des Tages müsst ihr selbst wissen, wofür ihr die Box braucht. Wer ein Rundum-sorglos-Paket will, wird mit dem Anker SOLIX EverFrost 2 glücklich werden, aber zahlt dementsprechend auch mehr. Wer schon eine Powerstation hat oder immer in der Nähe einer stabilen Stromquelle ist, wird nicht mehr Geld ausgeben müssen, als für die Kesser-Kühlbox: