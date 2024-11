Anno 117: Pax Romana - Release, Plattformen, Setting und neue Aufbau-Mechaniken in der Übersicht

Wir fassen für euch alles Wichtige zum neuen Anno zusammen.

Im Juni hat Ubisoft das Rätsel um das nächste Anno enthüllt und uns verraten, wohin uns die Aufbaustrategie-Reihe als nächstes führt. In Anno 117: Pax Romana verschlägt es uns als Stadthalter*in ins Römische Reich und hat natürlich auch Neuerungen im Gepäck. Wir fassen hier im Artikel nochmal alles zusammen, was wir bereits über das Spiel wissen.

Eine wichtige Info: Sobald Ubisoft in den kommenden Monaten weitere Informationen enthüllt, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren. Ihr seid auf GamePro was Anno 117 anbelangt, also immer auf dem aktuellen Stand.

Release: Wann erscheint Anno 117?

Zeitraum der Veröffentlichung: 2025

Ein konkretes Release-Datum kennen wir bislang noch nicht. Laut Ubisoft soll's jedoch 2025 losgehen. Erwartet jedoch keinen Release in den ersten Monaten des neuen Jahres. Das Mainzer Studio hat erst Mitte 2023 die Vorproduktion abgeschlossen und den Kern der Entwicklung gestartet.

Den ersten Teaser zu Anno 117 könnt ihr euch hier anschauen:

1:09 Der erste humorvolle Teaser zu Anno 117: Pax Romana.

Plattformen: Erscheint Anno 117 für Konsolen und PC?

Bestätigte Plattformen: PS5, Xbox Series X/S und PC

Richtig klasse ist, dass Ubisoft Mainz den neuen Ableger bereits zum Release auf die Current-Gen und den PC bringt.

Wir erinnern uns: Bei Anno 1800 mussten Konsoleros nach Erstveröffentlichung noch ganze vier Jahre warten – die sich mit Blick auf den tollen Port für PS5 und Xbox Series X/S allerdings mehr als gelohnt haben, wie unser Testbericht zeigt.

Setting: In welche historische Epoche geht's?

Zeitalter: Pax Romana (ca. 27. v. Chr. bis ca. 180 n. Chr.)

In Anno 117 geht's für uns ins Römische Reich, genauer gesagt in die ca. 200 bis 250 Jahre andauernde Periode der Pax Romana.

Interessanter Fakt: Die Jahreszahl 117 hat Ubisoft Mainz natürlich nicht willkürlich gewählt. Unter Kaiser Trajan hatte das Römische Reich in diesem Jahr vom heutigen Spanien im Westen bis in die Türkei im Osten seine größte territoriale Ausdehnung. Serientypisch muss die Summe der Zahlen eines jeden Anno natürlich auch die Zahl 9 ergeben (Anno 1602, Anno 1404,... ).

Wo wird gebaut?

In Anno 117 dürfen wir uns zu Spielbeginn zwischen zwei Regionen entscheiden. So können wir unsere Stadt entweder in Latium (heutiges Umland von Rom) errichten oder in Albion (keltisch besiedeltes Britannien).

Gameplay: Neue Stufenaufstiege für unsere Bevölkerung

Aktuell befinden wir uns noch in einer recht frühen Phase der Enthüllung von Anno 117. So richtig tief in die Karten hat sich Ubisoft Mainz daher noch nicht blicken lassen.

Klar ist, dass sich am grundsätzlichen Raster-Aufbau der Reihe nichts ändern wird. Was sich aber ändern wird, und hier kommen wir zu einer durchaus interessanten Gameplay-Neuerung, sind Stufenaufstiege bzw. Entwicklungspotenzialle unserer Bevölkerung.

Keltische Tradition vs. Romanisierung

Ubisoft Mainz hat das neue Stufensystem für unsere Bevölkerung bislang anhand der Region Albion erklärt. Hier können wir die erste keltische Bevölkerungsstufe, die sogenannten Wader, unterschiedlich entwickeln und so entweder romanisieren oder die keltische Tradition weiter aufrechterhalten.

Daraus entstehen dann entweder romanisierte Händler (Mercatoren) oder traditionell keltische Schmiede. Das System gibt uns also deutlich mehr Freiheiten, als noch zuvor.

Hier könnt ihr euch übrigens anschauen, wie sich die Gebäude durch die Wahl verändern:

Unklar ist jedoch noch, ob wir auch bei der zweiten Bevölkerungsstufe die Wahl haben.

Wollt ihr euch später beim Städtebau übrigens umentscheiden und vom romanischen auf den traditionell keltischen Weg wechseln (oder umgekehrt), ist das übrigens möglich. Damit eure anfängliche Wahl aber ins Gewicht fällt, soll der Wechsel mit hohen Kosten verbunden sein. Wie die jedoch aussehen, ist noch ein Geheimnis.

Soweit die bisherigen Infos zu Anno 117. Wir sind schon sehr gespannt, welche Neuerungen in den kommenden Monaten enthüllt werden.

Freut ihr euch schon auf Anno 117 und wie sehr taugt euch die Pax Romana als neues Setting für die Reihe?