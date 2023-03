Anno 1800 könnt ihr ab sofort kostenlos auf PS5 und Xbox Series X/S testen.

Ganze vier Jahre nach seinem Release für PC, hat es Anno 1800 heute in einer eigens angepassten Konsolenversion auf PS5 und Xbox Series X/S geschafft. Wie Kollege Martin Deppe in seinem Test herausgefunden hat, erwartet euch dank vieler praktischer Anpassungen eine tolle Umsetzung für Konsolen.

Umso schöner ist es daher, dass ihr Ubisofts Strategie-Meisterwerk sogar kostenlos testen könnt – und zwar nicht nur in einer zeitbegrenzten Demo, sondern sieben Tage am Stück das komplette Paket, das ihr ab sofort im PS Store und im Microsoft Store findet.

Start der Testphase: 16. März, 17 Uhr

16. März, 17 Uhr Ende der Testphase: 23. März

Diese Anno 1800-Inhalte könnt ihr zocken

Ihr habt eine Woche lang Zugriff auf das komplette Hauptspiel inklusive Kampagne, Freies Spiel und dem Mehrspieler. Euren Fortschritt aus der Testversion könnt ihr übernehmen, solltet ihr euch im Anschluss für den Kauf entscheiden.

Unterschiede zur PC-Version gibt es aber dennoch. So ist der Umfang auf PS5 und Xbox Series X/S in Punkte DLCs deutlich geringer. In der Konsolenversion von Anno 1800 findet ihr neben dem Hauptspiel alle kostenlos erschienenen DLCs, jedoch nicht die zwölf kostenpflichtigen Erweiterungen. Die sollen laut Ubisoft auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr für Konsolen erscheinen.

Das ausführliche Testvideo von Martin zur Konsolenversion von Anno 1800 seht ihr hier:

10:20 Testvideo zur Konsolen-Version von Anno 1800 für PS5 und Xbox Series X/S.

Gibt es Crossplay? Leider nein. Wollt ihr Anno 1800 im Multiplayer spielen, könnt ihr das nur mit all jenen, die auf der gleichen Plattform wie ihr zockt.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Das ist neu in der Konsolenversion von Anno 1800

Die PC-Version wurde vor allem grafisch und in puncto Bedienbarkeit angepasst. So läuft das Spiel in 4K und stabilen 30 fps, bietet allerdings keinen alternativen Grafikmodus. Größtes optisches Manko sind aktuell noch spät nachladende Texturen, wenn ihr näher ans Spielgeschehen heranzoomt.

Den größten Unterschied erkennt ihr jedoch im HUD. Elemente und Icons werden deutlich größer und übersichtlicher angezeigt und Menüs so angepasst, dass ihr sie bequem mit dem Controller auswählen könnt. Laut Martin könnt ihr so Anno 1800 auch bequem mit dem Pad und von der Couch aus genießen.

Werdet ihr euch die Testversion herunterladen und falls ja, schreibt doch gerne einmal in die Kommentare, wie euch Anno auf Konsole gefällt.