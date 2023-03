Anno 1800 könnt ihr mit geheimen Code in der Ego-Perspektive spielen

Anno 1800 könnt ihr mit einem Code auf PS5 und Xbox Series X/S auch aus der Ego-Perspektive zocken.

Anno 1800 ist nach langer Wartezeit in dieser Woche auch für PS5 und Xbox Series X/S erschienen – und zwar in einer eigens angepassten Konsolenversion, die nicht nur optisch einiges her macht, sondern auch in puncto Bedienbarkeit toll für das Spielen vom Sofa aus und an die Steuerung mit dem Pad optimiert wurde.

Richtig cool ist auch, dass ihr das Aufbauspiel mit einer Tastenkombination aus der Ego-Perspektive erleben könnt. Wie das funktioniert, verraten wir euch jetzt.

Wie lautet der geheime Code?

PS5: oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, Kreis, Kreuz.

oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, Kreis, Kreuz. Xbox: oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A.

So funktioniert der Ego-Modus in Anno 1800

Befindet ihr euch im Spiel, müsst ihr auf PS5 und Xbox Series X/S einfach die oben aufgeführten Tasten drücken und könnt fortan aus der Ego-Perspektive über eure Insel laufen.

Die Steuerung funktioniert so, dass ihr euch mit dem linken Analog-Stick bewegt, mit dem rechten Trigger sprintet und mit der X/A-Taste springt. Wie der Modus aussieht, seht ihr im Testvideo von Kollege Martin Deppe ab Minute 4:49.

10:20 Anno 1800 - Test-Video zur Konsolen-Version für PS5 und Xbox

Anno 1800 für kurze Zeit kostenlos spielen

Wir haben übrigens noch eine weitere schöne Nachricht für euch. Seit Veröffentlichung von Anno 1800 für Konsolen, könnt ihr das Spiel auf PS5 und Xbox Series X/S bis zum 23. März um 9 Uhr kostenlos spielen. Die Testversionen findet ihr im PS- bzw. im Microsoft Store.

Welche Inhalte sind kostenlos? Ihr habt Zugriff auf das komplette Hauptspiel inklusive Kampagne, Freies Spiel und dem Mehrspieler. Euren Fortschritt aus der Testversion könnt ihr übernehmen, solltet ihr euch im Anschluss für den Kauf entscheiden.

Neuerungen der Konsolenversion von Anno 1800

Der größte Unterschied zur PC-Version findet sich im HUD. Die Konsolenversion zeigt Elemente und Icons größer und übersichtlicher an, damit ihr bequem von der Couch aus zocken könnt und das Spielen mit dem Pad zu keinem Hindernis wird. Zudem laufen beide Versionen in stabilen 4K und 30 fps.

Abstriche müsst ihr jedoch beim Inhalt machen. Zwar ist das Hauptspiel samt aller kostenlosen DLCs im Paket enthalten, auf die zwölf kostenpflichtigen Erweiterungen müsst ihr jedoch verzichten, was sich laut Ubisoft in Zukunft auch nicht mehr ändert. Davon ab ist der Port aber durchaus gelungen und ihr könnt eines der besten Aufbauspiele der vergangenen Jahre jetzt auch auf der Current-Gen genießen.

Kanntet ihr den geheimen Code schon vom PC und wie gefällt euch die Konsolenversion von Anno 1800?