Anti-Dating Sim lässt euch socially awkard sein - Hier entkommt ihr euren Liebschaften

Kein Bock auf Dating, und die Romance-Optionen in Rollenspielen gehen euch auch auf die Nerven? Ihr wollt einfach mal ein Spiel, das alles anders macht oder sagt vielleicht selbst: "Ich will einfach nur single sein!!" Dann könnte es euch interessieren, dass ein Spiel mit genau diesem Namen erscheinen wird: I Just Want to be Single!! hat ein ungewöhnliches Konzept. Wir verraten euch mehr darüber.

Darum geht es: I Just Want to Be Single!! Ist eine Anti-Dating Simulation, die für 2022 auf Steam angekündigt ist. Wir haben nachgefragt, ob eine Konsolen-Umsetzung geplant ist, denn das Spielkonzept klingt außergewöhnlich. Die Möglichkeit, dass sich nicht jede Person zu jeder Zeit nach einer Beziehung sehnt - und auch dabei bleibt - findet sich allgemein eher selten in Geschichten.

Das ist die Story des Spiels: Der Titel stellt das Konzept von Dating Sims auf den Kopf. Eure Aufgabe ist es nämlich, möglichen Love Interests zu entkommen und stattdessen Freundschaften mit ihnen anzustreben. Ihr übernehmt in dem Spiel die Rolle von Aya, die als socially awkward beschriebenwird, schüchtern und von Ängsten geplagt ist.

In ihrem letzten Highschooljahr will sie nichts weiter als einen sauberen Neustart – ohne Dates. Nur blöd, dass ihr neuer Haarschnitt dafür sorgt, dass alle auf sie abfahren. Folglich kann Aya sich vor süßen Mädels kaum retten. Aber genau das ist eben eure Aufgabe: Dates vermeiden und stattdessen Freundschaften schließen.

In einem Tweet fasst das Entwicklerteam Tsundere Studio das Konzept folgendermaßen zusammen:

"I Just Want to be Single!!", die Anti-Dating Sim, in der du: süßen Waifus entkommst, die versuchen, dich zu daten, als weibliche Hauptperson spielst, die socially awkward ist, dich aus romantischen Konversationen herausredest, um stattdessen Freundschaften zu schließen.

Tsundere Studio entwickelt Visual Novels und beschreibt die eigene Spiele selbst als süß, lustig und inklusiv. Wir dürfen also auf den neuen Titel gespannt sein.

