Visual Novels & Dating Sims 2021: 13 Highlights für PS4/PS5, Xbox & Switch

Auf dem PC erfreuen sie sich schon seit Langem einer großen Fanbase, nun halten sie auch auf den Konsolen immer mehr Einzug - Visual Novels und Dating Sims. Die aus Japan stammenden, interaktiven Geschichten, die oft mit Anime Serien crossmedial präsentiert werden, sind perfekt für alle, die mehr Wert auf Story als auf Fingerfertigkeit legen.

Dabei variieren die Settings und Genres genauso wie die Spielzeit. Und ähnlich wie bei den Dating Sim Spielen, bieten sie einen hohen Wiederspielwert. Wir stellen euch die neuesten und kommenden Titel vor.

Ephemeral: Fantasy on Dark

Genre: Dating Sim, Fantasy

Dating Sim, Fantasy Plattformen: Switch

Switch Release: 21. Januar 2021

Darum geht's: Chloe ist eigentlich ein normales Mädchen, die eines Tages die Einladung auf die elitärste Schule der ganzen Stadt erhält. Doch "normal" ist in Ephemeral: Fantasy on Dark eigentlich nichts. Chloe ist ein Zombie, die anstatt regulär zu altern, buchstäblich lebendig verrottet. Und auf der Eliteschule befinden sich auch nicht Menschen sondern alle möglichen Monster.

Als Chloe versuchen wir durch diese seltsame Welt zu navigieren, dabei die eine oder andere Romanze und am Ende vielleicht sogar die große Liebe zu finden. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn zwischen den Monstern gibt es eine strenge Hierarchie und inter-spezies Beziehungen sind verboten. Vampir, Werwolf, Mumie - für jede mögliche Figur gibt es verschiedene Routen und Enden. Basierend auf der PS Vita-Version kommt das Switch Remake mit zusätzlichen Übersetzungen und in Full HD daher.

Dry Drowning

Genre: Dating Sim, Fantasy

Dating Sim, Fantasy Plattformen: Switch, PS4, Xbox One

Switch, PS4, Xbox One Release: 25. Februar 2021 (für Switch, die PS4- und Xbox One-Versionen folgen später)

Darum geht's: In der nicht allzu fernen Zukunft des Jahres 2066 verfolgen wir eine Murder Mystery-Geschichte rund um den Privatdetektiv Mordred Foley. Frisch vom Vorwurf der Beweismanipulation freigesprochen, schlägt der Mörder des sechs Jahre alten Falls wieder zu.

Foley setzt zusammen mit seinem Partner alles daran, den Fall endgültig aufzuklären. Dabei steuern wir Foley durch zahlreiche Verhöre und müssen uns am Ende entscheiden, wer der oder die Übeltäter sind. Nicht nur für Fans von L.A. Noire dürfte Dry Drowning ein spannender Titel werden.

Root Film

Genre: Visual Novel, Crime

Visual Novel, Crime Plattformen: PS4, Switch

PS4, Switch Release: 19. März 2021

Darum geht's: Die Geschichte von Root Film erinnert an den Film Scream 3: Der aufstrebende Jung-Regisseur Rintaro Yagumo befindet sich mitten in den Vorbereitungen des Drehs einer Mystery TV-Serie als plötzlich ein Mord geschieht. Zwischen den Hauptfiguren Rintaro und Schauspielerin Riho hin und her wechselnd ist es nun an uns, den Mordfall zu lösen.

Durch Ermittlungen und Befragungen sammeln wir Hinweise, Indizien und Beweise und konfrontieren damit dann Verdächtige in einem Wortgefecht. Root Film ist der Nachfolger des beliebten und erfolgreichen Spiels Root Letter und spielt in derselben Stadt, bietet aber eine völlig neue, andere Story mit neuen Figuren.

The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition

Genre: Visual Novel, Mystery, Horror

Visual Novel, Mystery, Horror Plattformen: PS4, PS5, Switch

PS4, PS5, Switch Release: 25. März 2021 (Switch-Version, die PS5- und PS4-Versionen sind bereits erhältlich)

Darum geht's: Ohne Erinnerung wachen wir in einer heruntergekommenen Villa auf. Auch die Frau, die uns gegenübersteht und sich als "das Hausmädchen" vorstellt, kann uns nur wenig helfen. Also müssen wir selbst herauszufinden, wer wir sind und was hier vor sich geht. Dankenswerterweise führt uns das Hausmädchen durch die verschiedenen Räume der Villa und erzählt uns zu jedem eine tragische Geschichte.

Anfangs haben wir noch relativ wenig Wahlmöglichkeiten, doch im Verlauf der Story nehmen wir immer mehr Einfluss auf die Geschehnisse. Dabei gibt es ein praktisches Rückspul-Feature, falls wir uns bei der letzten Entscheidung noch einmal umentscheiden wollen. Die Dreams of the Revenants Edition enthält neben dem Hauptspiel die Begleit-Episoden Requiem for Innocence und Reincarnation.

Please Be Happy

Genre: Visual Novel, Romance, Fantasy

Visual Novel, Romance, Fantasy Plattformen: Switch

Switch Release: 1. Quartal 2021

Darum geht's: Miho, ein Fuchsmensch, befindet sich auf der Suche nach einem Reisenden, der ihr vor langer Zeit einmal geholfen hat. In den Wäldern Koreas aufgewachsen weiß sie jedoch wenig über die Welt der Menschen aus erster Hand. Ihre tierischen Sinne machen sie zu einer ausgezeichneten Diebin, als die sie sich zunächst durchschlägt. Als sie nach Wellington Skyport in Neuseeland kommt, trifft sie die Bibliothekarin Juliet und die aufstrebende Romanautorin Aspen. Durch die beiden beginnt Mihu die Menschen und ihre Eigenarten zu besser zu verstehen.

Please Be Happy verspricht ein echter Feel-Good-Titel zu werden. Wir können uns zwischen zwei Routen entscheiden, die uns unterschiedliche Enden bieten. Spezielle Optionen für für Seh- und Hörbehinderungen machen das Spiel außerdem barrierearm.

Necrobarista

Genre: Visual Novel, Drama

Visual Novel, Drama Plattformen: PS4, Switch

PS4, Switch Release: 2021

Darum geht's: Anders als das thematisch ähnliche Coffee Talk, mixen wir in Necrobarista keine Drinks. Hier verbringen die Verstorbenen ihre letzten 24 Stunden im Cafè "The Terminal", bevor sie auf die eine oder andere Weise final weiterziehen. Als Barista Maddy unterhalten wir uns mit den verschiedenen Gästen und können zwischendurch die eine oder andere Erinnerung freischalten, die uns in Gesprächen helfen kann.

Obwohl Necrobarista mit fünf Stunden eine eher kurze Spielzeit besitzt, schafft es das Spiel, tiefergehende, ernstzunehmende Aussagen über Tod, Vergänglichkeit und Scheitern zu erzählen. Die Dialoge wirken dabei nie aufgesetzt oder übertrieben ernst, gleichzeitig wird der Humor nur mit Bedacht eingesetzt. Audiovisuell kann das Spiel schon jetzt begeistern, gerade der Soundtrack von Kevin Penkin (Florence) trägt viel zur Atmosphäre bei.

Genre: Dating Sim, Slice of Life

Dating Sim, Slice of Life Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

PS4, Xbox One, Switch Release: 2021 (PS4 & Xbox One, die Switch-Version ist bereits erschienen)

Darum geht's: Die meisten Dating Sims richten sich an junge Menschen - zumindest sind die Protagonist*innen in der Regel Teenager oder junge Erwachsene. Spiele wie Dream Daddy sind da eine Ausnahme. Mit Later Daters kommt nun ein Dating Game, das explizit und ausschließlich Beziehungen zwischen älteren Menschen in einem Seniorenheim thematisiert.

Die Art und Weise, wie mit den Themen Sexualität, Trauer und dem Leben umgegangen wird, bietet eine völlig neue Perspektive und die jeweiligen Geschichten sind wirklich schön erzählt. Dabei kann man nicht nur eine einzelne, monogame Liebesgeschichte spielen, sondern auch One Night Stands und polyamore Paarungen sind möglich.

Bustafellows

Genre: Visual Novel, Crime, Fantasy

Visual Novel, Crime, Fantasy Plattformen: Switch

Switch Release: 2021 (PS4 & Xbox One, die Switch-Version ist bereits erschienen)

Darum geht's: In der Rolle einer cleveren Journalistin haben wir das Ziel, den Mord eines korrupten Anwalts in der Stadt New Sieg aufzuklären. Dabei steht uns die Fähigkeit zu Verfügung, für einen sehr kurzen Zeitraum in den Körper anderer Menschen zu schlüpfen und die Vergangenheit zu sehen. So sammeln wir Hinweise und Daten, um den Mord rückgängig machen zu können. Das Lösen von kleineren Rätseln und das Erforschen der fünf zwielichtigen Gefährten und deren Hintergrundgeschichten eröffnet uns mehrere Enden.

Anonymous Code

Genre: Visual Novel, Science Fiction

Visual Novel, Science Fiction Plattformen: PS4, Switch

PS4, Switch Release: Herbst 2021

Darum geht's: Wir schreiben das Jahr 2037. Nachdem ein technischer Fehler in den digitalen Uhren der militärischen Waffensysteme der Welt eine Katastrophe verursacht hat, erschaffen die überlebenden Menschen mit Hilfe der K.I. Gaia eine neue, digitale Erde. Hier soll in einer Simulation erforscht werden, wie derartige Katastrophen in Zukunft verhindert werden können. Als die Bewohner*innen der anderen Erde jedoch ihrerseits einen derartigen Earth Simulator entwickeln, stellt sich die Frage, was real und was Simulation ist.

Der neueste Ableger der Science Adventures-Reihe (Steins;Gate, Robotic;Notes) lässt uns als Hacker die verschiedenen, vertikalen Realitätsebenen manipulieren, um Antworten auf diese Frage zu erhalten. Bis zum Herbst ist es noch etwas hin, aber diese abgefahrene Story solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest

Genre: Visual Novel, Horror

Visual Novel, Horror Plattformen: Switch

Switch Release: 6. Januar 2021

Darum geht's: Erst kürzlich erschienen bietet Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest eine ganz besondere Gruselgeschichte. Als Adaption des bekannten Tabletop-Rollenspiels steuern wir die junge Maia, die im letzten Urwald Mitteleuropas nach Hinweisen auf ihre Familie sucht. Dabei stolpern wir mitten in einen tödlichen Konflikt zwischen grausamen Kräften.

Inspiriert von den jüngsten Protesten gegen die kommerzielle Abholzung des Bialowieza-Waldes führt uns das Spiel durch reale Orte nahe der polnisch-weißrussischen Grenze. Während des Verlaufs der Geschichte formen wir über unsere Entscheidungen den Charakter von Maia. Auch hier wurde Wert auf barrierefreie Optionen gelegt.

Diese Visual Novel-Highlights erschienen bereits 2020

Um euch die Wartezeit bis zu den noch ausstehenden Releases zu verkürzen, probiert doch eines der folgenden Games aus, die 2020 erschienen sind.

Monster Prom XXL

Genre: Dating Sim, Fantasy

Dating Sim, Fantasy Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Darum geht's: Wir kennen das aus unzähligen US-amerikanischen High School Filmen: der große Abschlussball steht bevor und die Hauptfigur hat noch kein Date! Monster Prom XXL macht daraus eine aberwitziges interaktive Erlebnis, denn nicht nur spielt sich das Ganze an einer Schule für bunte Gruselmonster ab, wir können mit bis zu vier Spieler*innen kompetitiv spielen!

Im Krieg um die Liebe ist alles erlaubt, damit wir die unzähligen, wunderbar illustrierten Situationen und Events zu den eigenen Gunsten entscheiden können. Wir wählen frei aus sechs unterschiedlichen Mitschüler*innen aus und versuchen durch Persönlichkeitsquizze und die richtigen Antworten in den Dialog-Optionen ihr jeweiliges Herz zu erobern. Ein großer Spaß!

Arcade Spirits

Genre: Visual Novel, Romance

Visual Novel, Romance Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Darum geht's: In der Welt von Arcade Spirits hat der große Video Game Crash der 1980er nie stattgefunden. Daher sind Spielhallen immer noch total angesagt. Uns verschlägt es nach einigen, erfolglosen Jobs in eben so eine Arcade, das Funplex.

Unsere Figur können wir nach Lust und Laune gestalten und durch unsere Entscheidungen formen wir nicht nur unseren Spielcharakter, sondern bauen auch unsere Beziehungen zu den sieben verschiedenen Figuren auf. Ein romantisches Ende ist dabei kein Muss, aber alles ist möglich. Begleitet von einem großartigen, eingängigen Soundtrack bietet Arcade Spirits jede Menge guter Unterhaltung in den rund 6 Stunden Spielzeit.

My Hidden Things

Genre: Visual Novel, Mystery

Visual Novel, Mystery Plattformen: PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch

Darum geht's: Zugegeben, My Hidden Things ist nicht die typische Visual Novel. Aber gerade die Mischung aus Storyfokus und Rätselmechanik macht das Spiel so interessant. Im Spiel werden wir von der undurchsichtigen Figur Xary beauftragt, verschiedenen Personen bei der Erfüllung ihrer Träume zu helfen. Die einzelnen, sich langsam entfaltenden Geschichten behandeln ernste bis schwierige Themen wie Gewalt in der Beziehung, Vergänglichkeit und Angst.

Die Hidden Object-Mechanik ist dabei herausfordernder als man zunächst denkt, denn die Gegenstände müssen auf unterschiedliche, kreative Art und Weise gefunden werden. Um-die-Ecke-Denken ist dabei gefragt! Der simplizistische Schwarz-Weiß-Look und der Soundtrack tragen dabei gekonnt zur Atmosphäre bei. My Hidden Things ist kein besonders langes Spiel und eignet sich dadurch perfekt als Snack für zwischendurch.