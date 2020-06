Apex Legends für Nintendo Switch angekündigt & Crossplay bestätigt

EA versprach die Switch künftig mit weiteren Spielen zu versorgen und ließ während der EA Play Live Taten folgen. So erscheint Respawns kostenloser Battle Royale-Shooter Apex Legends für die Hybridkonsole.

Wann kommt Apex Legends auf die Switch? Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht, jedoch soll das Spiel im Herbst auf der Switch erscheinen. Ob ihr dann eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt ist ebenfalls noch nicht sicher.

Apex Legends bekommt Crossplay-Funktion

Was im Vorfeld des Livestreams bereits spekuliert wurde, ist jetzt offiziell. Apex Legends bekommt eine Crossplay-Funktion. Sprich, ihr könnt zukünftig plattformübergreifend gegen andere Spieler auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam antreten.

Neues Event für Season 5 angekündigt

Mit dem Lost Treasurs-Event startet am 23. Juni ein neues Event für Apex Legends.

Alle Infos aus der EA Play Live

Während EAs Livestream in der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden allerhand Spiele-Neuheiten präsentiert. Alle Ankündigungen und Informationen werden wir für euch nach dem Stream in einer ausführlichen Übersicht zusammenfassen.

Apex Legends jetzt auf der Switch. Werdet ihr unterwegs ein paar Ründchen spielen?