Diese ARD/KIKA-Kinderserie ist so kultig, dass es sogar einen eigenen PS1-Controller dazu gab

Der erste PS1-Controller hatte noch nicht einmal die beiden Analogsticks wie bei diesem hier.

Kennt ihr Pingu noch? Der niedliche Pinguin und seine Familie waren viele Jahre lang auf ARD und später auch im KIKA zu sehen. Besonders die universelle Sprache und die Knet-Optik machen das Ganze nicht nur zeitlos, sondern auch international verständlich. Das könnte ein Grund dafür sein, dass es sogar einen PS1-Controller zur Serie gab, der nur in Japan erhältlich war.

Kult-Kinderserie von ARD und KIKA hatte einen eigenen PS1-Controller, der uns beim zocken "anstarrt"

Was ist Pingu? Für den Fall, dass ihr die Serie nicht kennt: Bei Pingu handelt es sich um eine langlebige Produktion für Kinder. In 104 jeweils fünf Minuten langen Folgen erleben wir die Abenteuer von Pinguin Pingu, der mit seiner Familie und einem Seehund interagiert.

Besonders Pingus Tröten, bei dem sich sein Schnabel zu einer Art Lautsprecher verformt, dürfte vielen Zuschauer*innen noch im Gedächtnis geblieben sein. Dazu kommt das Kauderwelsch, auf dem sich die Figuren unterhalten: Es ist unverständlich und gleichzeitig doch sehr eindeutig, worum es geht.

Seht euch den offiziellen Pingu-Controller an:

Ja, richtig gelesen! Offenbar gibt es einen offiziell lizensierten Pingu-Controller für die allererste PlayStation. Das mag für den einen oder die andere sehr überraschend wirken, weil Pingu ursprünglich aus der Schweiz stammt und gefühlt vor allem im deutschsprachigen Raum bekannt war. Aber das stimmt nicht ganz.

Pingu erfreute sich nämlich auch in Großbritannien, Australien oder Japan großer Beliebtheit. So großer Beliebtheit sogar, dass die Serie zwischenzeitlich von einer britischen Firma fortgesetzt wurde. In Japan wurde 2017 sogar noch eine eigene Anime-Serie namens Pingu in the City ausgestrahlt. Die verabschiedet sich allerdings komplett vom Claymation-Look und setzt vollständig auf CGI.

Der kuriose PS1-Controller fällt vor allem durch zwei Dinge auf: Die beiden Pinguine, die gewissermaßen auf dem Gamepad sitzen und nicht das Spielgeschehen verfolgen, sondern uns anschauen, während wir zocken. Dann wäre da auch noch die fragwürdige Design-Entscheidung, die beiden Griffe des Controllers drastisch einzukürzen – was auf Dauer wahrscheinlich sehr unbequem ist.

Wie gefällt euch der Pingu-Controller? Erinnert ihr euch noch an die Serie?