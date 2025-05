The Last of Us-Serie Staffel 3: Start, Cast und alle weiteren Infos und Gerüchte zur dritten Season

The Last of Us bekommt eine 3. Staffel.

Die letzte Folge der zweiten Staffel von The Last of Us ist erschienen und nun heißt es wieder warten. Doch die gute Nachricht: HBO hat The Last of Us Season 3 bereits bestätigt: In einem Instagram-Post verkündete HBO bereits im April 2025, dass wir uns auf The Last of Us Season 3 freuen dürfen. Hier sammeln wir alle bekannten Infos und Gerüchte für euch.

Inhaltsverzeichnis:

The Last of Us Staffel 3 Release - Wann könnte die dritte Season an den Start gehen?

Am 14. April 2025 ist Staffel 2 angelaufen, die letzte Folge erschien in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai. HBO hat aber bereits bestätigt, dass es auch danach noch weiter mit Ellie in Seattle geht.

Einen Startzeitraum oder gar Termin für TloU Staffel 3 hat HBO aber noch nicht verraten. An dieser Stelle können wir bislang also nur spekulieren.

Wann könnte Staffel 3 ausgestrahlt werden? Wenn wir auf den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus zurückblicken, dann könnte Season 3 von The Last of Us im Frühling 2027 an den Start gehen, denn zwischen den Startterminen von Staffel 1 (Frühjahr 2023) und zwei (Frühjahr 2025) lagen zwei Jahre. Aber wie zuvor erwähnt: Dies ist reine Spekulation.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Autoplay

Start der Dreharbeiten wohl 2026: Isabela Merced, die in der Serie Dina spielt, hat in einem Interview mit Variety im Mai 2025 verraten, dass die Dreharbeiten für die 3. Staffel wohl erst 2026 anlaufen. Dies deutet daraufhin, dass wir wahrscheinlich wirklich erst frühestens 2027 erfahren, wie die Geschichte im postapokalyptischen Seattle weitergeht.

Gibt es bereits einen Teaser oder Trailer zur 3. The Last of Us- Staffel?

Jain. Einen Trailer gibt es noch nicht, vor dem Start von Season 2 hat HBO aber einen Mini-Teaser mit dem Schriftzug "Season 3" vor einer brennenden nächtlichen Umgebung veröffentlicht. In der Caption dazu heißt es: "It can't be for nothing. Season 3 is coming" ("Es kann nicht umsonst sein. Staffel 3 kommt"):

Gibt es schon Infos zum The Last of Us Staffel 3-Cast?

Der Cast für die dritte Staffel wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Schauspieler*innen der Hauptcharaktere ihre Rollen beibehalten werden:

Joel Miller - Gespielt von: Pedro Pascal

- Gespielt von: Pedro Pascal Ellie Williams - Gespielt von: Bella Ramsey

- Gespielt von: Bella Ramsey Abby - Gespielt von: Kaitlyn Dever

- Gespielt von: Tommy Miller - Gespielt von: Gabriel Luna

- Gespielt von: Gabriel Luna Maria - Gespielt von: Rutina Wesley

- Gespielt von: Rutina Wesley Dina (Gespielt von: Isabela Merced in Staffel 2)

(Gespielt von: Isabela Merced in Staffel 2) Jesse - Gespielt von: Young Mazino

The Last of Us Staffel 3 - Wie viele Folgen wird es geben?

Auch das ist aktuell noch ein Geheimnis.

Bislang wissen wir lediglich, dass die zweite Staffel nur die erste Story-Hälfte von Naughty Dogs Spielvorlage The Last of Us Part 2 abdeckt. Dies bestätigen erste Reviews zur zweiten Season der HBO-Erfolgsserie. Insgesamt umfasst Season 2 sieben Folgen.

Wenn Staffel 3 die zweite Hälfte des Spiels behandelt, können wir darauf spekulieren, dass uns erneut sieben Episoden bevorstehen.

Wann startete Season 2 von The Last of Us?

Starttermin von Folge 1 der zweiten Staffel: Die erste Folge der zweiten Season ging in Deutschland am 14. April 2025 an den Start. Die Folgen erschienen bei uns stets am frühen Montagmorgen.

Wo kann ich die Serie in Deutschland schauen? Wie schon bei der ersten Staffel laufen die neuen Folgen hierzulande im Stream bei Sky (nur mit Entertainment Plus-Paket) sowie WOW. Ihr könnt die Episoden außerdem stets ab 20:15 Uhr auf dem deutschen Pay-TV-Sender Sky Atlantic sehen.

Na, wie sieht's bei euch aus: Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Last of Us und habt ihr auch Bock auf eine dritte Season? Beantwortet uns diese Fragen gerne unten in der Kommentarsektion.