Assassin's Creed Black Flag Resynced holt mit neuen Quests nach, was überfällig war: Einer meiner liebsten Charaktere bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient

Blackbeard bekommt im Remake mehr Screentime.

Wir steuern geradewegs auf den Release von Assassin's Creed Black Flag Resynced zu. Ob das Remake das originale Piraten-Abenteuer von 2013 toppen kann, erfahren wir erst am 9. Juli, wenn es für die PS5, Xbox Series X/S und PC herauskommt. Eine Neuerung, die Ubisoft zuletzt im Developer Deep Dive mit angepriesen hat, könnte aber mit dazu beitragen.

Blackbeard bekommt in Resynced eine größere Rolle

Ubisoft zieht für das Remake offenbar jede Schraube nach, um das ohnehin schon sehr gute Black Flag noch besser zu machen. Dazu gehört auch, dass wir neue Missionen erhalten.

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Neben Story-Quests zu drei neuen Offizieren bekommt mit Blackbeard auch eine absolute Legende einen größeren Auftritt – und macht damit viele Fans glücklich. Immerhin ist Edward Thatch, wie er richtig heißt, in dem Assassin's Creed-Ableger eine beliebte Figur.

Insgesamt gibt es "acht neue Missionen, die Blackbeards Geschichte erweitern", so Ubisoft. Die Questreihe "A World Without Gold" schalten wir zu Beginn der finalen Sequenz frei und kann im Piratenversteck (Great Inagua) gestartet werden.

Achtung, im folgenden Kasten spoilern wird die Geschichte von Blackbeard im originalen AC Black Flag und teasen die Handlung der neuen Endgame-Missionen an:

Abgesehen von den Endgame-Missionen erfährt Blackbeard auch noch an anderer Stelle mehr Aufmerksamkeit. Zum einen dreht sich Animus-Rift um den legendären Piraten und zum anderen schickt er uns ab Sequenz 8 auf eine neue Schatzsuche.

Assassin's Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für die PlayStation 5 (Pro), Xbox Series X/S und den PC. Der Multiplayer und die DLCs des Originals von 2013 sind im Remake nicht enthalten.