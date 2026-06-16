Assassin's Creed Black Flag Resynced holt mit neuen Quests nach, was überfällig war: Einer meiner liebsten Charaktere bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient

Wir steuern geradewegs auf den Release von Assassin's Creed Black Flag Resynced zu. Ob das Remake das originale Piraten-Abenteuer von 2013 toppen kann, erfahren wir erst am 9. Juli, wenn es für die PS5, Xbox Series X/S und PC herauskommt. Eine Neuerung, die Ubisoft zuletzt im Developer Deep Dive mit angepriesen hat, könnte aber mit dazu beitragen.
Blackbeard bekommt in Resynced eine größere Rolle
Ubisoft zieht für das Remake offenbar jede Schraube nach, um das ohnehin schon sehr gute Black Flag noch besser zu machen. Dazu gehört auch, dass wir neue Missionen erhalten.
Neben Story-Quests zu drei neuen Offizieren bekommt mit Blackbeard auch eine absolute Legende einen größeren Auftritt – und macht damit viele Fans glücklich. Immerhin ist Edward Thatch, wie er richtig heißt, in dem Assassin's Creed-Ableger eine beliebte Figur.
Insgesamt gibt es "acht neue Missionen, die Blackbeards Geschichte erweitern", so Ubisoft. Die Questreihe "A World Without Gold" schalten wir zu Beginn der finalen Sequenz frei und kann im Piratenversteck (Great Inagua) gestartet werden.
Achtung, im folgenden Kasten spoilern wird die Geschichte von Blackbeard im originalen AC Black Flag und teasen die Handlung der neuen Endgame-Missionen an:
Spoiler anzeigen
Wer die Geschichte von AC 4 Black Flag kennt, weiß, dass Blackbeard Sequenz 8 nicht überlebt. Die acht Missionen drehen sich also um sein Vermächtnis – und wohl auch um Rache. Dadurch tritt er nicht höchstpersönlich als lebende Legende auf, aber wird mit Sicherheit in Rückblenden das eine oder andere Mal einen Auftritt haben. In jedem Fall dreht sich dabei alles um Blackbeard, der so mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es noch im Original der Fall war.
Abgesehen von den Endgame-Missionen erfährt Blackbeard auch noch an anderer Stelle mehr Aufmerksamkeit. Zum einen dreht sich Animus-Rift um den legendären Piraten und zum anderen schickt er uns ab Sequenz 8 auf eine neue Schatzsuche.
Assassin's Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für die PlayStation 5 (Pro), Xbox Series X/S und den PC. Der Multiplayer und die DLCs des Originals von 2013 sind im Remake nicht enthalten.
Meinung der Redaktion
Annika Bavendiek
Als loyalen Freund und Kriegsgefährten von Edward Kenway habe ich Blackbeard im Original schon sehr zu schätzen gelernt. Die Dynamik zwischen den beiden war sehr unterhaltsam und auf seine eigene Art und Weise ist die Piraten-Legende mit dem Zündschnuren am Hut genial, charmant und sogar emotional.
Umso mehr freut es mich, dass wir in Resynced mehr davon zu sehen bekommen. Wie das im Detail aussieht, wird sich zeigen müssen, aber langweilig wird mir dabei bestimmt nicht. Die Legende um Blackbeard, den es auch im echten Leben gab, ist einfach viel zu spannend und bietet interessante Ansätze für die Quests.
Ohne zu spoilern: Wenn die acht Missionen sich um das drehen, was ich denke, werde ich mit einer tiefen Entschlossenheit auf die Jagd gehen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.