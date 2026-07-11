Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Mit diesem Anhänger werden die Kämpfe zum Kinderspiel

Die erste Nebenmission in Black Flag ist gleich die wichtigste.

Schon recht früh im Spiel lässt euch Assassin’s Creed: Black Flag Resynced sehr viele Freiheiten. Neben der Hauptquest schaltet ihr Dutzende Nebenquests frei, die ihr erledigen könnt, ohne der Geschichte zu folgen. Einer Questreihe solltet ihr dabei besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn sie macht euch das restliche Leben in der Karibik sehr viel einfacher.

Templer wissen, wie man kämpft

Sobald ihr die Basis auf Great Inagua freigeschaltet habt, bekommt ihr einige Quests, um Templer-Schlüssel zu sammeln. Wenn ihr alle vier zusammenbekommt, lässt sich im Haupthaus die Tür im Büro öffnen.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Schon durch die Gitterstäbe seht ihr eine Rüstung, die zwar sehr schick ist, aber nicht das sein sollte, was ihr haben wollt. Denn was das Spiel euch nicht verrät, ist, dass ihr auch noch einen speziellen Talisman dazubekommt.

Das Templerkreuz ist mit Abstand der beste Talisman des Spiels und hat uns das gesamte Spiel begleitet. Nachdem wir es bekommen hatten, haben wir es nicht einmal abgelegt.

Dank dem Templerkreuz bekommt ihr fast gar keinen Schaden mehr.

Das liegt an seinem speziellen Effekt. Das Kreuz verringert jeglichen Schaden durch Nahkampfangriffe. Wie hoch die Schadensverringerung genau ausfällt, wird nicht verraten, aber unserer Erfahrung nach sind es mindestens 50 Prozent.

Je früher, desto besser

Die Kämpfe in Resynced sind nicht unbedingt schwer, aber im Vergleich zum Original Black Flag warten Feinde nicht mehr brav, bis sie an der Reihe sind. Seid ihr zwischen mehreren Soldaten eingekesselt und alle schlagen gleichzeitig zu, dann kann es doch schnell aus mit euch sein. Genau in solchen Situationen, insbesondere bei Enterkommandos, ist der Talisman Gold wert.

Auf der nächsten Seite zeigen wir euch, welche Quests ihr erledigen müsst.