Assassin's Creed Black Flag Resynced: Alle Schatzkarten und Fundorte der Schätze im Remake

Das Remake zu Assassin's Creed: Black Flag hat 30 versteckte Schätze. So findet ihr die Karten und Truhen und das bekommt ihr am Ende als Belohnung.

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Eleen Reinke
10.07.2026 | 15:30 Uhr

So findet ihr alle Schätze und Schatzkarten im Remake von Assassins Creed: Black Flag. So findet ihr alle Schätze und Schatzkarten im Remake von Assassin's Creed: Black Flag.

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Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
Darauf solltet ihr bei der Schatzsuche achten
2
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Havanna finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Havanna
3
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Anotto Bay finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte aus dem Lagerhaus in Havanna (Anotto Bay)
4
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Dry Tortuga finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Karte zum Schiffswrack (Dry Tortuga)
5
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Cape Bonavista finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Cape Bonavista (Cape Bonavista)
6
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Isla Providencia finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte aus dem Lagerhaus von Nassau (Isla Providencia)
7
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Abaco Island finden - So bekommt ihr Map und Schatzkiste für die Trophäe "Dilettant"
Schatzkarte von Andreas Insel (Abaco Island)
8
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Salt Lagoon finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Abaco Island (Salt Lagoon)
9
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Great Inagua finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Great Inagua (Belohnung für alle Porträts)
10
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Nassau finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Great Inagua (Nassau)
11
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von New Bone finden - So bekommt ihr Map und Schatzkiste für die Trophäe "Dilettant"
Schatzkarte von Salt Lagoon (New Bone)
12
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Pinos Isle finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Cumberland Bay (Pinos Isle)
13
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Cayman Sound finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Pinos Isle (Cayman Sound)
14
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Ambergris Key finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Corozal (Ambergris Key)
15
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Kingston finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Misteriosa (Kingston)
16
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Long Bay finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Isla Providencia (Long Bay)
17
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Blackbeards Schatz finden - So bekommt ihr das Portrait für die Trohpäe "Erinnerungen an meine Feinde"
Blackbeards Schatzkarte 
18
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Principe finden - So bekommt ihr Map und Schatzkiste für die Trophäe "Dilettant"
Schatzkarte von Port Royal (Princípe)
19
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Jiguey finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Île à Vache (Jiguey)
20
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Cumberland Bay finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte aus dem Lagerhaus in Kingston (Cumberland Bay)
21
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Verdaute Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Verdaute Karte wiederherstellen
22
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Zerfledderte Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Zerfledderte Karte wiederherstellen
23
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Verwitterte Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Verwitterte Karte wiederherstellen
24
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Vergilbte Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Vergilbte Karte wiederherstellen
25
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Erhaltene Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Erhaltene Karte wiederherstellen

Zum Piratenleben gehören Schätze und das gilt auch in Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Wie schon im Original könnt ihr hier wieder Schatzkarten finden und die zugehörigen Kisten dann überall in der Karibik ausbuddeln. Im Remake gibt es aber noch mehr als früher, insgesamt 30 Schätze könnt ihr auf diese Weise finden.

Wir listen euch die Fundorte der Schatzkarten und Schätze auf. Dabei benennen wir sie nach dem Fundort der Karte, wie sie auch im Inventar geführt werden. Den Fundort des Schatzes (nach dem die Karten im Kodex benannt werden) schreiben wir in Klammern dahinter.

Hier könnt ihr zu den einzelnen Karten springen:

Diese sechs Schätze mit den Ultimativen Plänen für die Verbesserung des Schiffs findet ihr in einem eigenen Artikel:

Hinweis: Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau. Aktuell haben wir noch nicht alle Porträts und Kartenteile für die fünf Maps, die erst wiederhergestellt werden müssen, gefunden. Wir geben euch aber bereits die uns bekannten Infos und ergänzen diesen Artikel so schnell wie möglich.

Video starten 21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Darauf solltet ihr bei der Schatzsuche achten

Ihr könnt die Schätze leider nicht einfach so in der Spielwelt finden, ihr müsst zwingend zuerst die Schatzkarte gefunden haben. Einige Orte in der Liste könnt ihr nicht von Anfang an erreichen, da ihr erst weit genug in der Geschichte fortgeschritten sein müsst.

Ohnehin ist es hilfreich, möglichst viele Schnellreisepunkte freigeschaltet zu haben, da die Schatzjagd euch quer über die Map schickt. Einige der Schätze benötigt ihr auch für Trophäen.

Aber genug der Vorrede, ab Seite 2 findet ihr die Fundorte der Schatzkarten und Schätze.

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1
Einleitung
Darauf solltet ihr bei der Schatzsuche achten
2
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Havanna finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Havanna
3
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Anotto Bay finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte aus dem Lagerhaus in Havanna (Anotto Bay)
4
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Dry Tortuga finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Karte zum Schiffswrack (Dry Tortuga)
5
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Cape Bonavista finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Cape Bonavista (Cape Bonavista)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Isla Providencia finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte aus dem Lagerhaus von Nassau (Isla Providencia)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Abaco Island finden - So bekommt ihr Map und Schatzkiste für die Trophäe "Dilettant"
Schatzkarte von Andreas Insel (Abaco Island)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Salt Lagoon finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Abaco Island (Salt Lagoon)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Great Inagua finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Great Inagua (Belohnung für alle Porträts)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Nassau finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Great Inagua (Nassau)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von New Bone finden - So bekommt ihr Map und Schatzkiste für die Trophäe "Dilettant"
Schatzkarte von Salt Lagoon (New Bone)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Pinos Isle finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Cumberland Bay (Pinos Isle)
13
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Cayman Sound finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Pinos Isle (Cayman Sound)
14
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Ambergris Key finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Corozal (Ambergris Key)
15
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Kingston finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Misteriosa (Kingston)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Long Bay finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Isla Providencia (Long Bay)
17
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Blackbeards Schatzkarte 
18
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Schatzkarte von Port Royal (Princípe)
19
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Jiguey finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte von Île à Vache (Jiguey)
20
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Schatz von Cumberland Bay finden - Fundort der Map und Schatzkiste
Schatzkarte aus dem Lagerhaus in Kingston (Cumberland Bay)
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Verdaute Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Verdaute Karte wiederherstellen
22
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Zerfledderte Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Zerfledderte Karte wiederherstellen
23
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Verwitterte Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Verwitterte Karte wiederherstellen
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Assassin's Creed Black Flag Resynced: Vergilbte Karte wiederherstellen - So setzt ihr die Karte zusammen und findet den Schatz
Vergilbte Karte wiederherstellen
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Erhaltene Karte wiederherstellen
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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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