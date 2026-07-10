Assassin's Creed Black Flag Resynced: Alle Schatzkarten und Fundorte der Schätze im Remake

So findet ihr alle Schätze und Schatzkarten im Remake von Assassin's Creed: Black Flag.

Zum Piratenleben gehören Schätze und das gilt auch in Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Wie schon im Original könnt ihr hier wieder Schatzkarten finden und die zugehörigen Kisten dann überall in der Karibik ausbuddeln. Im Remake gibt es aber noch mehr als früher, insgesamt 30 Schätze könnt ihr auf diese Weise finden.



Wir listen euch die Fundorte der Schatzkarten und Schätze auf. Dabei benennen wir sie nach dem Fundort der Karte, wie sie auch im Inventar geführt werden. Den Fundort des Schatzes (nach dem die Karten im Kodex benannt werden) schreiben wir in Klammern dahinter.



Hier könnt ihr zu den einzelnen Karten springen:

Diese sechs Schätze mit den Ultimativen Plänen für die Verbesserung des Schiffs findet ihr in einem eigenen Artikel:

Hinweis: Dieser Artikel befindet sich noch im Aufbau. Aktuell haben wir noch nicht alle Porträts und Kartenteile für die fünf Maps, die erst wiederhergestellt werden müssen, gefunden. Wir geben euch aber bereits die uns bekannten Infos und ergänzen diesen Artikel so schnell wie möglich.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Darauf solltet ihr bei der Schatzsuche achten

Ihr könnt die Schätze leider nicht einfach so in der Spielwelt finden, ihr müsst zwingend zuerst die Schatzkarte gefunden haben. Einige Orte in der Liste könnt ihr nicht von Anfang an erreichen, da ihr erst weit genug in der Geschichte fortgeschritten sein müsst.

Ohnehin ist es hilfreich, möglichst viele Schnellreisepunkte freigeschaltet zu haben, da die Schatzjagd euch quer über die Map schickt. Einige der Schätze benötigt ihr auch für Trophäen.

Aber genug der Vorrede, ab Seite 2 findet ihr die Fundorte der Schatzkarten und Schätze.