Assassin's Creed: Der mögliche Held in Codename Red hat schon seinen eigenen Netflix-Anime

Spielen wir in AC Red den legendären Samurai Yasuke?

Die nächsten Assassin's Creed-Spiele, die Ubisoft in der Pipeline hat, sind Mirage, Codename Jade und Nexus. Bei allen drei Titeln handelt es sich aber nicht um das nächste riesige Action-Rollenspiel à la Valhalla oder Odyssey. Hierfür müssen wir auf Assassin's Creed Codename Red warten, das womöglich mit einem ganz besonderen Samurai eine Premiere feiern könnte und der sogar in einem Netflix-Anime zu sehen ist.

Legendärer Samurai könnte der Held von AC Red sein

AC Red ist noch weit von einem Release entfernt. Dementsprechend sind die Informationen zum Ableger, der uns ins feudale Japan schickt, rar. Insider Tom Henderson will aber bereits im März etwas über die Hauptcharaktere erfahren haben. Seinen Quellen zufolge soll sich Red um einen weiblichen Samurai, die aus Afrika geflüchtet ist, und einem männlichen Shinobi drehen, wobei noch unklar wäre, wie wir die beiden genau spielen sollen.

Nun hat Henderson seine Aussage allerdings korrigiert, was so einiges ändert. Er habe die Geschlechter vertauscht, wie er auf Twitter mitteilte. "Es handelt sich um einen männlichen Samurai und einen weiblichen Shinobi. Der männliche Samurai ist ein afrikanischer Flüchtling."

Spielen wir Yasuke? Dass ein männlichen Samurai nun der afrikanische Flüchtling sein soll und im feudalen Japan mitmischt, ist dabei der entscheidende Punkt. Es gibt nämlich eine echte historische Persönlichkeit, die dazu passt: Yasuke, ein Samurai afrikanischer Abstammung, der im 16. Jahrhundert lebte und als "der schwarze Samurai" bekannt war.

Sollte unser Hauptcharaktere wirklich an Yasuke angelehnt sein, wäre es das erste Mal, dass wir in Assassin's Creed eine reale historische Person verkörpern, statt sie immer nur als Nebencharaktere anzutreffen.

Auf Reddit diskutieren Fan bereits, ob Yasuke durch seine Herkunft auch mit der Grund dafür sein könnte, dass der Assassinen-Orden sich in Japan ausbreitete. Ohne euch diesbezüglich aber spoilern zu wollen, verlinken wir euch nur den Post und ihr könnt reinschauen, falls es euch interessiert:

Ob wir in Assassin's Creed Codename Red wirklich einen männlichen Samurai spielen werden und ob es sich dabei auch um Yasuke handelt, können wir zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht sicher sagen. Bis auf Weiteres sind es nur Gerüchte. Tom Henderson hat zwar bewiesen, dass er über gute Kontakte in der Branche verfügt, aber genießt all das lieber mit Vorsicht. Wir fragen derweil bei Ubisoft nach.

Yasuke gibt's sogar als Anime auf Netflix

Falls euch der Name Yasuke vielleicht schon etwas sagt, liegt es vielleicht an der gleichnamigen Anime-Serie auf Netflix. Die erste Staffel spielt zwar in einem alternativen Universum, wo es Mechs und Magie gibt, hält sich aber auch an viele historische Fakten zum legendären Samurai. Falls ihr jetzt also neugierig geworden seid, haben wir hier den Trailer für euch:

Darum geht's im Yasuke-Anime: Eigentlich hatte sich Yasuke nach vielen Jahren voller Gewalt zurückgezogen, um ein ruhiges Leben zu genießen. Als er jedoch zwischen die Fronten verfeindeter Daimyo gerät und auf ein mysteriöses Kind trifft, ändert sich alles. Er muss wieder zum Schwert greifen.

Glaubt ihr, dass wir in AC Red Yasuke spielen werden? Und was meint ihr, wie das Gameplay in Kombination mit der weiblichen Shinobi aussehen wird?